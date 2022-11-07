Когда и где лучше фотографировать редкое лунное затмение 8 ноября в Иркутске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Иркутска смогут увидеть редкое лучное затмение 8 ноября. Посмотреть это зрелище, сделать фото и видео стоит. Как и когда его наблюдать, рассказал известный российский астроном, директор обсерватории Иркутского университета Сергей Язев.

Лунное затмение 8 ноября в Иркутске

- Начало частного затмения - 17.09

- Начало полного затмения 18.16

- Момент наибольшей фазы 18.59

- Конец полного затмения 19.42

- Конец частного затмения 20.49

Сергей Язев четко обозначил время, когда удобнее всего наблюдать за Луной. Итак, планируем время - полное лунное затмение в Иркутске состоится 8 ноября 2022 года. Это достаточно необычное и яркое событие само по себе. Иркутяне любят наблюдать подобные небесные штуки. И тут нам повезло - чем восточнее регионы России, тем лучше его будет видно.

- Полная (это необходимое условие для лунного затмения) Луна будет подниматься над иркутским горизонтом уже во время начавшегося затмения, - рассказал в соцсетях Сергей Язев. - Она поднимется над крышами иркутских домов ближе к 18 часам.

А когда лучше смотреть и фотографировать? Астроном знает точный ответ и на этот вопрос.

- Я думаю, что самое интересное - ближе к концу полного затмения, - подсказывает Сергей Язев. - Темно-красный диск полной Луны начнет понемногу выбираться из земной тени, и мы увидим яркий серп, который станет расширяться и в течение часа превратится в полный диск.

Чтобы просто посмотреть на все эти "небесные художества", ничего не требуется, кроме простого любопытства. Достаточно посмотреть на небо в обозначенное время - и все. Еще лучше, конечно, прихватить фотоаппарат - чтобы запечатлеть лунное затмение в Иркутске 8 ноября и поделиться снимками, допустим, в соцсетях. А если у кого-то есть бинокли, чтобы максимально приблизить невероятную красоту - то это отлично!

Кстати, лунное затмение 8 ноября в Иркутске будут наблюдать не только стихийно, но и вполне организованно. Зная интерес горожан к светилам, возле библиотеки имени Молчанова-Сибирского выставят телескопы. Когда приходить? Лучше пораньше. Лекция о Луне в библиотеке, которую проводит Сергей Язев, начнется в 17.00. А уже после нее все любители астрономии смогут понаблюдать затмение.