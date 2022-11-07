То снег, то морозец: какая погода ждет Иркутск с 7 по 13 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на неделю с 7 по 13 ноября - какая ожидается, чего ждать? Конечно, все жители Приангарья прекрасно понимают, что уже пришла зима, а вместе с ней - и снег, и морозы. А чего ждать в ближайшие дни?

Погода в Иркутске на неделю с 7 по 13 ноября

-В понедельник, 7 ноября, Иркутск еще находится под властью теплого циклона, - отметила начальник отдела метеопрогнозов иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. - Ночью на 8 ноября в городе и в целом по югу области ожидается слабый снег, пройдет прохладный фронт. Днем во вторник будет около нуля.

Итак, запоминаем - утром 8 ноября, скорее всего, ожидается, гололед. А это непросто! Поэтому водителям, да и пешеходам, стоит иметь это в виду. Ночью холодно не будет, -3...-5.

- А уже 10 ноября, в четверг, ожидается новая волна холодного фронта, на этот раз он пройдет по югу и западу области, - отмечают в гидрометцентре. - Ждем сильный снег. И уже к выходным похолодает - дневные температуры уйдут в устойчивый минус, -3...-5, а ночные будут держаться на уровне -10...-15.

Такая ждет нас с вами погода в Иркутске на неделю с 7 по 13 ноября. Ну что ж. Ранняя зима есть ранняя зима. Даже неплохо!