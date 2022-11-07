Пуля попала в ухо и вышла через глаз. Боец из Бурятии выжил после тяжелого ранения в спецоперации

Пуля попала в ухо и вышла через глаз. Боец из Бурятии выжил после тяжелого ранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Настоящий боец и я бы еще добавила – счастливчик», - рассказала о своем земляке-участнике специальной военной операции на Украине депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева в соцсетях. За состоянием российского военного следят врачи травматологического центра в Донбассе. Во время выполнения боевых задач сибиряк получил серьезное ранение, которое едва не стоило ему жизни. Пуля попала в его ухо и вышла через глаз.

- Удивила хладнокровность при ранении: кровью истекает, а из рук телефон и удостоверение не выпускает, - продолжает рассказывать чиновница о бойце батальона «Байкал». - Грамотный, ответственный и интеллигентный. Спокойный как удав. Я думала, что он вообще молодой, ошиблась на 10 лет. Улыбается в ответ: «Потому что спортом занимаюсь».

Военный из Бурятии чудом остался жив. Фото: Оксана Бухольцева

С сентября Оксана Бухольцева, в прошлом директор школы, живет в ДНР и преподает физику в одном из местных лицеев. В свободное время навещает в больнице раненных мужчин. Идущий на поправку солдат попросил в качестве гуманитарной помощи отправлять военнослужащим генераторы, пилы, двухканальные рации, для работы которых не требуется нажатие кнопки и гарнитуры. Также мужчина отметил, что отправленных жителями Бурятии термобелья и носков достаточно.

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