Чемпионат России по хоккею с мячом открылся в Иркутске победой Байкал-Энергии над Кировцем.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В иркутском Ледовом дворце «Байкал» 6 ноября состоялся матч между командами Байкал-Энергия (Иркутск) и Кировец (Уфа). Так начался XXXI чемпионат по бенди среди команд российской Суперлиги. Хоккей с мячом в Иркутске любят особенно, поэтому и за чемпионатом России будут следить.
– Сегодня в Иркутске настоящий спортивный праздник. Мы открываем XXXI чемпионат России по хоккею с мячом. Я уверен, что сегодня будет интересная игра, в которой пусть победит сильнейший, – подчеркнул на открытии чемпионата глава региона Игорь Кобзев.
Поболеть за своих любимцев в ледовом дворце пришли больше 4 тысяч любителей хоккея с мячом. В первом матче против Байкал-Энергии вышли новички Суперлиги - команда из Уфы. Их проигрыш в итоге оказался не только закономерным, но и сокрушительным - Кировец пропустил 12 мячей. Однако четыре раза дебютанты все-таки смогли поразить ворота хозяев льда. Итого: 12:4.
Болельщиков уже в ближайшие дни ждет еще три матча в рамках чемпионата России по хоккею с мячом 2022-2023, которые Байкал-Энергия проведет на домашнем льду. Уже 9 ноября команда встретится с кировской Родиной, 13 ноября - с красноярским Енисеем, 16 ноября - с Уральским трубником из Первоуральска. Уже расписан календарь игр чемпионата на ноябрь и декабрь 2022 года и январь - февраль 2023 года.
9 ноября Байкал-Энергия - Родина (Киров)
13 ноября Байкал-Энергия -Енисей (Красноярск)
16 ноября Байкал-Энергия -Уральский трубник (Первоуральск)
26 ноября Байкал-Энергия - СКА-Нефтяник ( Хабаровск)
4 декабря Байкал-Энергия -Мурман (Мурманск)
7 декабря Байкал-Энергия -Водник (Архангельск)
16 декабря Байкал-Энергия - Кузбасс (Кемерово)
19 декабря Байкал-Энергия -Сибсельмаш (Новосибирск)
9 января Байкал-Энергия - Старт ( Нижний Новгород)
12 января Байкал-Энергия -Волга (Ульяновск)
1 февраля Байкал-Энергия - Динамо (Москва)
4 февраля - Байкал-Энергия -Ак-Барс Динамо (Казань)
20 ноября Старт ( Нижний Новгород) -Байкал-Энергия
23 ноября Волга (Ульяновск) - Байкал-Энергия
10 декабря Ак-Барс Динамо (Казань) - Байкал-Энергия
13 декабря Динамо (Москва) - Байкал-Энергия
15 января Кузбасс- Байкал-Энергия
28 февраля Кировец (Уфа) - Байкал-Энергия
18 января Сибсельмаш (Новосибирск) - Байкал-Энергия
25 января Водник (Архангельск) -Байкал-Энергия
28 января Мурман (Мурманск)- Байкал-Энергия
8 февраля Енисей (Красноярск) - Байкал-Энергия
25 февраля - Родина (Киров) - Байкал-Энергия
11 февраля Уральский трубник (Первоуральск)- Байкал-Энергия