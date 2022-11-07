Чемпионат России по хоккею с мячом открылся в Иркутске победой Байкал-Энергии над Кировцем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В иркутском Ледовом дворце «Байкал» 6 ноября состоялся матч между командами Байкал-Энергия (Иркутск) и Кировец (Уфа). Так начался XXXI чемпионат по бенди среди команд российской Суперлиги. Хоккей с мячом в Иркутске любят особенно, поэтому и за чемпионатом России будут следить.

Хоккей с мячом 2022 в Иркутске: чемпионат России

– Сегодня в Иркутске настоящий спортивный праздник. Мы открываем XXXI чемпионат России по хоккею с мячом. Я уверен, что сегодня будет интересная игра, в которой пусть победит сильнейший, – подчеркнул на открытии чемпионата глава региона Игорь Кобзев.

Поболеть за своих любимцев в ледовом дворце пришли больше 4 тысяч любителей хоккея с мячом. В первом матче против Байкал-Энергии вышли новички Суперлиги - команда из Уфы. Их проигрыш в итоге оказался не только закономерным, но и сокрушительным - Кировец пропустил 12 мячей. Однако четыре раза дебютанты все-таки смогли поразить ворота хозяев льда. Итого: 12:4.

Болельщиков уже в ближайшие дни ждет еще три матча в рамках чемпионата России по хоккею с мячом 2022-2023, которые Байкал-Энергия проведет на домашнем льду. Уже 9 ноября команда встретится с кировской Родиной, 13 ноября - с красноярским Енисеем, 16 ноября - с Уральским трубником из Первоуральска. Уже расписан календарь игр чемпионата на ноябрь и декабрь 2022 года и январь - февраль 2023 года.

Хоккей с мячом 2022 в Иркутске: расписание

Домашние матчи Байкал-Энергии на чемпионате России по хоккею с мячом 2022

9 ноября Байкал-Энергия - Родина (Киров)

13 ноября Байкал-Энергия -Енисей (Красноярск)

16 ноября Байкал-Энергия -Уральский трубник (Первоуральск)

26 ноября Байкал-Энергия - СКА-Нефтяник ( Хабаровск)

4 декабря Байкал-Энергия -Мурман (Мурманск)

7 декабря Байкал-Энергия -Водник (Архангельск)

16 декабря Байкал-Энергия - Кузбасс (Кемерово)

19 декабря Байкал-Энергия -Сибсельмаш (Новосибирск)

9 января Байкал-Энергия - Старт ( Нижний Новгород)

12 января Байкал-Энергия -Волга (Ульяновск)

1 февраля Байкал-Энергия - Динамо (Москва)

4 февраля - Байкал-Энергия -Ак-Барс Динамо (Казань)

Игры на выезде Байкал-Энергии на чемпионате России по хоккею с мячом 2022

20 ноября Старт ( Нижний Новгород) -Байкал-Энергия

23 ноября Волга (Ульяновск) - Байкал-Энергия

10 декабря Ак-Барс Динамо (Казань) - Байкал-Энергия

13 декабря Динамо (Москва) - Байкал-Энергия

15 января Кузбасс- Байкал-Энергия

28 февраля Кировец (Уфа) - Байкал-Энергия

18 января Сибсельмаш (Новосибирск) - Байкал-Энергия

25 января Водник (Архангельск) -Байкал-Энергия

28 января Мурман (Мурманск)- Байкал-Энергия

8 февраля Енисей (Красноярск) - Байкал-Энергия

25 февраля - Родина (Киров) - Байкал-Энергия

11 февраля Уральский трубник (Первоуральск)- Байкал-Энергия