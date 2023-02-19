Яркий метеор пролетел над Иркутской областью. Астрономы предполагают, что его часть можно найти

Свидетелей падения метеорита разыскивают в Иркутской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутской области ученые разыскивают свидетелей падения яркого метеорита. Астрономы предполагают, что части космического тела можно найти где-то в пределах региона. Все дело в том, что Приангарье 17 февраля примерно в 3.38 ночи над домами сибиряков пролетел яркий метеор.

- Сообщение об этом мы увидели в социальных сетях, - рассказал КП-Иркутск директор Астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. – Яркий метеор видели в Усть-Ордынском округе. Видели яркое свечение, видели, как сыпались искры, звуков не слышали. Очевидцы говорят, что светился он красноватым светом, а это значит, что скорость падения объекта была небольшая. Все это говорит о том, что есть вероятность найти его на Земле.

Но наблюдения одного-двух очевидцев не позволяет рассчитать точно траекторию космического пришельца.

- Именно поэтому мы в социальных сетях объявили о поиске очевидцев, - делится Сергей Арктурович. – Особенно ценными будут записи с видеорегистраторов. По нескольким записям, сделанных из разных точек можно восстановить траекторию полета: на каком расстоянии, под каким углом к поверхности земли. Тогда можно будет сделать оценку, долетело ли что-то до земли, а по самим записям оценить насколько ярким был объект и насколько крупный.

Если записей нет, но вы видели все собственными глазами, можете поделиться с учеными своими наблюдениями, описать цвет, размер свечения по сравнению с Луной, были ли звуки, был ли у метеора хвост, сколько секунд летел болид, в общем, важны будут любые детали. Собирают информацию сотрудники Большого школьного планетария в Иркутске. Обработкой же полученных материалов будут заниматься в Астрономической обсерватории ИГУ.

Кстати, астрономы объяснили откуда взялась уверенность, что если метеорит и упал, то именно в Иркутской области.

- Свечение видели в Усть-Ордынском округе, а это сотни километров до любой из границ нашего региона, - отмечает Сергей Язев. – Поэтому наиболее вероятно, что если что-то до Земли долетело, то именно в пределах Иркутской области. Другое дело, что у нас низкая плотность населения. И если что-то упало в лесу, в тайге, зимой… Шансы найти что-то невелики, но они есть.

КОНКРЕТНО

Куда присылать видео метеора и любую информацию о нем в Иркутской области

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