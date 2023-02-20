Сколько стоят блины на Масленицу в Иркутской области

Сколько стоят блины на Масленицу в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масленица идет, блин да мед несет! На этой неделе провожаем зиму и встречаем долгожданную весну. И, конечно же, по традиции печем вкусные блинчики! Иркутскстат рассказал, во сколько в этом году обойдется любимое лакомство. Увы, почти все ингредиенты подорожали.

- В феврале 2023 года по отношению к февралю 2022 года увеличились цены на соль - на 31,7%, сливочное масло - на 18,8%, пшеничную муку - на 15,8%, молоко 2,5-3,2% жирности - на 15,6%, сахар-песок - на 11,6%, куриные яйца - на 2,1%, - рассказали аналитики. - Снизилась цена на подсолнечное масло - на 0,7%.

Фото: Иркутскстат.

Понятно, что каждая хозяйка печет по-своему - кто-то любит блины золотистые, тонкие, ажурные, а кому-то нравятся пышные, похожие на панкейки, кто-то добавляет в тесто какао или ваниль. Но если брать классический рецепт, в который входят только перечисленные выше продукты, то получается, что стопка аппетитных блинчиков обойдется в 194,8 рубля, а один - в 7,8 рубля. Самые дорогие ингредиенты - молоко и сливочное масло. Для сравнения, в 2022 году такая же порция обходилась ощутимо дешевле - в 150 рублей.

Ну и как же без начинки? Самая доступная - сгущенка, варенье, джем или повидло - за 100 граммов в среднем отдадим 34 рубля. Такое же количество сметаны обойдется в 36 рублей, творога - 37,9, меда - 54,8 рубля. Ну а больше всего раскошелятся гурманы - 568 рублей за 100-граммовую баночку.