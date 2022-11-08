Багровая Луна поднимется над Иркутском во время затмения 8 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

"Переменная облачность, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 4-9 м/с, температура +1...-1". Это прогноз погоды по Иркутску на 8 ноября. Казалось бы, хорошо - теплый день, за окном бело. Зима! И так - по всему Приангарью. Но любители астрономии запечалились - а где смотреть сегодня затмение 8 ноября в Иркутске, если с погодой не повезет? Правду сказать, синоптики обещают, что к обеду вполне может быть уже ясно.

Где смотреть сегодня затмение 8 ноября в Иркутске

-Прогноз погоды не очень хороший, но может быть, Луна пробьет тучи, - считает и известный астроном, руководитель астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. - Затмение долгое! С 17.30 до 20.49 есть шанс, что в просветах увидим затмевающуюся Луну.

А где смотреть затмение в Иркутске 8 ноября? Вот тут, как оказалось, у охотников на Луну много вариантов. Например, вариант от Сергея Язева - едем в библиотеку имени И.И.Молчанова-Сибирского. Планы такие: в 17.00 - лекция про Луну, через полчаса после этого - выставка фотографий на космическую тему. А перед библиотекой мастера развернут иркутский Арбат с изделиями ручной работы. Там же покажут и еще одну выставку - что может упасть с неба. После чего все дружно идут к телескопам.

-Начинаем смотреть в небо! Будем надеяться, что в просветах между облаками увидим, как полная Луна завершает вход в тень Земли, окрашиваясь в мрачный красный свет, - говорит Сергей Язев.

Почему? Ответ будет на лекции, но коротко - это оптический эффект, который связан с длиной световых волн, исходящих от Солнца. Самые разные мероприятия и лицезрения небосклона продлятся до 20.50, пока Луна снова не станет полной.

Это действо организовывают Большой иркутский планетарий (в 19 школе), автономная некоммерческая организация популяризации астрономии "Звездный десант", астрономическая обсерватория ИГУ, магазин оптики "Четыре глаза" при поддержке администрации Иркутска.

А Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество затевают свои наблюдения. Телескопы будут базироваться на берегу залива Якоби, на мысе в спорт-парке «Поляна», у школы №73 и на площадке в начале улицы Звездинская рядом с рощей «Звездочка» ( это в Иркутске). Стало быть, у горожан есть большой выбор - где смотреть сегодня затмение 8 ноября в Иркутске. Будет и онлайн-трансляция затмения на канале ИРАО в соцсетях. В Иркутске она начнется в 17:00.

- Луна в Иркутске взойдёт в 17 часов 13 минут, уже частично находясь в тени Земли, однако в это время она будет совсем низко над горизонтом, и ее сложно будет наблюдать, - говорит директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. – В 18 часов 16 минут тень Земли закроет Луну полностью, а в 19 часов 41 минуту полное затмение закончится и начнутся частные фазы. В 20 часов 49 минут в Иркутске Луна полностью выйдет из тени Земли. Мы планируем показывать не только снимки, которые сделают наши наблюдатели в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, но и съемку затмения из Австралии — наш коллега в Мельбурне также будет проводить наблюдения этого явления. Кроме того, во время трансляции мы будем рассказывать о затмении и отвечать на вопросы зрителей.

И мы обязательно дадим вам возможность разглядывать сегодня затмение в Иркутске сидя дома на диване. Почему нет, тоже вариант.