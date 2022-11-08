Лошади купаются в сугробах, а сова удивленно смотрит в окно: забавные реакции животных на снег в Иркутске

Фото: Сибирский зоопарк в Листвянке

Сильный снегопад, который обрушился на Иркутскую область минувшей ночью, продолжился до самого утра. Непогода вызвала массу неудобств для жителей регионального центра: гололед, 10-балльные пробки, дорожно-транспортные происшествия. Но согласитесь, несмотря на все неприятности, пушистый белый снег дарит разные эмоции и поднимает настроение абсолютно всем – и людям, и животным! Особенно последним!

Вот, например, обитатели конно-спортивного клуба «Мустанг» из Усть-Илимска. Скакуны первыми решили искупаться в новом снежке. Заводчики рассказывают, что таким образом, скакуны массируют и разминают себе спинку.

А это сова Сплюшка из зоопарка Иркутска. Она внимательно наблюдает за пушистыми хлопьями из окна и искренне удивлена происходящему. Еще бы! Ведь в африканской саванне, где эти птицы обычно проводят зиму ничего подобного никогда не происходит.

Поделились фотографиями своих питомцев и сотрудники «Сибирского зоопарка» из Листвянки. Медвежонок Сонечка, волк Серега и щенок хаски, без сомнений, рады началу зимы. Животные очень любят снег и так и норовят попробовать его на вкус или зарыться по уши в сугроб!

Медвежонок Сонечка. Фото: "Сибирский зоопарк" В Листвянке

Фото: "Сибирский зоопарк" В Листвянке

Фото: "Сибирский зоопарк" В Листвянке

А вот для этого очаровательного цвергшнауцера из Иркутска это уже восьмая зима. И признаться, паренек не сильно любит это время года. Чтобы ему было легче справиться с морозами хозяева приобрели для него ботиночки и теплый комбинезон!