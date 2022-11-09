День полиции в Иркутской области 2022: история : история и традиции Дня сотрудников органов внутренних дел. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По традиции, в День полиции работники МВД выходят на службу в парадной форме. Торжественно поздравляют лучших. Как правило, на этот день назначают не только торжественные мероприятия, но и концерты. Однако, в День полиции 10 ноября в Иркутской области 2022 года их не будет, как и два прошлых года. В 2020 и 2021 году того требовала эпидемическая ситуация и борьба с коронавирусом, в этом году их отменили в связи со спецоперацией.

День полиции 10 ноября в Иркутской области 2022 года

-По традиции перед праздничной датой мы проводим День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России, - отмечают в полиции Иркутской области. - Профессия защитника правопорядка — одна из самых опасных и рискованных в современном обществе. К огромному сожалению, не обходится без боевых потерь. Навечно в списки личного состава зачислены 210 сотрудников ГУ МВД России по Иркутской области, которые героически погибли при выполнении служебного долга в разные годы. Большинство из них посмертно удостоены таких высоких государственных наград, как Орден Мужества и медаль «За Отвагу», а боец спецподразделения СОБР Алексей Рыбак, погибший в 2000 году в жестоком бою на территории Северного Кавказа, стал Героем России. В честь Памяти погибших сотрудников установлено 58 мемориальных досок, 27 памятных мест, названы 28 улиц в Иркутской области.

Помнить и чтить подвиги товарищей, быть их достойными – это завет, который передается от поколения к поколению.

В сам же праздник, День полиции 10 ноября пройдут ставшие традиционными спортивные соревнования, а на торжественном собрании в ДК им. Дзержинского руководитель главка генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев назовет имена лучших сотрудников. Им будут вручены ключи от автомобилей, денежные премии. В этот день особо отличившиеся получат государственные и ведомственные награды.

В рядах полиции Иркутской области на защите жителей служат около 10 тысяч человек. Каждый на своем направлении они заботятся о том, чтобы в домах Приангарья была тишина и покой.

День полиции 10 ноября в Иркутской области 2022 года: праздники МВД

В полиции много направлений - много и праздничных дат, которые отмечают отдельные подразделения. Вот их список ( при этом все они отмечают и День полиции 10 ноября в Иркутской области 2022).

ЯНВАРЬ

20.01.1804 – День делопроизводственной службы МВД России

27.01.1804 – День печати МВД России

ФЕВРАЛЬ

01.02.1933 – День образования медико-санитарной части ГУ МВД России по Иркутской области

12.02.1969 – День создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью МВД России

18.02.1919 – День создания ОВД на транспорте

МАРТ

01.03.1919 – День создания ЭКЦ МВД России

16.03.1937 – День образования службы по борьбе с экономическими преступлениями МВД России

27.03.1881 – День образования внутренних войск МВД России

28.03 - День образования дежурных частей в системе МВД России

АПРЕЛЬ

06.04.1963 – День создания следственных подразделений МВД России

17.04.2011 – День ветеранов органов внутренних дел

18.04.1923 – День образования Всероссийского спортивного общества «Динамо»

19.04.1782 - День юридической службы МВД России

20.04.1939 – День мобилизационных подразделений МВД России

28.04.1936 – День образования контрольно-ревизионного управления

МАЙ

08.05.1993 – День образования Восточно-Сибирского института МВД России

13.05.1938 – День образования охранно-конвойных подразделений

31.05.1935 – День образования подразделений по делам несовершеннолетних

ИЮНЬ

10.06.1983 – День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел

14.06.2007 – День работников ФМС России

21.06.1909 – День образования кинологических подразделений МВД России

ИЮЛЬ

03.07.1936 – День создания ГИБДД

06.07.1918 – День образования финансовой службы МВД России

10.07.1970 – День образования Центра профессиональной подготовки при ГУ МВД России по Иркутской области

18.07.1918 – День образования хозяйственных подразделений МВД России

СЕНТЯБРЬ

02.09.1923 – День образования патрульно-постовой службы МВД России

06.09.2008 – День образования подразделений по противодействию экстремизму МВД России

12.09.2008 – День образования подразделений МВД России по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите

23.09.1918 – День образования информационных подразделений МВД России

27.09.1990 – День образования национального центра бюро Интерпола

29.09.1938 – День образования оперативно-поисковых подразделений МВД России

ОКТЯБРЬ

01.10.1993 – День образования филиала ВНИИ МВД России по Восточной Сибири

03.10.1988 – День образования ОМОН МВД России

05.10.1918 – День образования уголовного розыска МВД России

07.10.1918 – День создания штабных подразделений МВД России

12.10.1918 – День образования кадровой службы МВД России

12.10.1918 – День образования медицинской службы МВД России

16.10.1992 – День создания службы дознания МВД России

19.10.1992 – День образования оперативно-технической службы МВД России

29.10.1952 – День образования вневедомственной охраны МВД России

НОЯБРЬ

08.11.2011 – Всероссийский день памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел

09.11.1978 – День образования ОМСН-СОБР МВД России

15.11.1988 – День образования подразделений по борьбе с организованной преступностью

10.11.2011 – День сотрудника органов внутренних дел

17.11.1923 – День образования службы участковых уполномоченных и ПДН МВД России

ДЕКАБРЬ

06.12.1991 – День создания подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России

10.12.1949 – День создания службы связи МВД России

18.12.1995 – День образования подразделений собственной безопасности МВД России

29.12.1973 – День образования службы профессионального психологического отбора МВД России

День полиции 10 ноября в Иркутской области 2022 года: история

Комсомольская правда - Иркутск присоединяется к поздравлениям правоохранителей с праздником:

Сила и авторитет иркутской полиции – заслуга тех, кто год за годом остается верен избранному делу, какими трудными не оказались бы поставленные задачи, бережно поддерживает традиции своих предшественников, развивает их опыт, вносит весомый вклад в обеспечение правопорядка.

Позвольте выразить искреннюю признательность за Ваш труд и пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть служба на благо жителей региона доставляет радость, а Приангарье всегда царит закон и порядок.