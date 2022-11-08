Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2023 году рейсов, куда вошли маршруты из Иркутска.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Росавиация утвердила список субсидируемых в 2023 году маршрутов. В программу региональных воздушных перевозок пока вошли авиарейсы из Иркутска в 8 городов России. Напомним, в 2022 году список пересматривался и дополнялся. Что сейчас? Куда полетят субсидированные рейсы из Иркутска 2023? Самолеты по этой программе ( есть и другие) из аэропорта Иркутска отправятся в Анадырь, Благовещенск, Нерюнгри, Талакан, Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск, Читу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
- Авиакомпании скоро приступят к реализации программы и субсидируемые рейсы отправятся с 1 января 2023 года, - сообщают в ведомстве. Билеты на них можно будет купить дешевле - по специальному тарифу.
Воздушными перевозками в Нерюнгри будет заниматься ИрАэро. Запланировано три рейса в неделю. Обслуживать маршрут будут самолеты SSJ-100/A319. С этой же авиакомпанией дважды в неделю можно будет слетать в Талакан и четыре раза - в столицу соседней Бурятии, Улан-Удэ и центр Забайкалья, Читу.
Эта же авиакомпания предусмотрела два субсидируемых рейса из Иркутска в Благовещенск. Один - с января по конец мая и с сентября по конец декабря, один раз в неделю. Второй - с 1 июня по 31 августа, в курортный сезон, три раза в неделю.
Кроме этого, регионального списка субсидируемых рейсов, есть и другие. Например, дальневосточный. В него в 2022 году вошел рейс Иркутск-Сочи. И, конечно, собственно маршруты на Дальний Восток - в Магадан ( можно слетать за 4 тысячи рублей). в Мирный ( за 2 тысячи рублей), в Хабаровск ( за 3 тысячи рублей), в Якутск за 2500, во Владивосток - за 5000. В перечень социально-значимых маршрутов по Дальнему Востоку ( отдельный список субсидированных рейсов) попал и полет Улан-Удэ - Хужир ( на остров Ольхон).
Правила стандартные, как и в 2022 году, новых не объявляли.
Предложением могут воспользоваться граждане РФ, относящиеся к следующим категориям:
пассажиры в возрасте до 23 лет;
женщины старше 55 лет;
мужчины старше 60 лет;
инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица;
дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица;
инвалиды с детства II или III групп;
многодетные семьи
Один пассажир, имеющий право на субсидированную перевозку, может купить
Не более 4 авиабилетов по маршруту «в одну сторону»
Не более 2 авиабилетов по маршруту «туда и обратно»
Не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и не более 1 билета «туда и обратно»
Субсидированные рейсы из Иркутска 2023