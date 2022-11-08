Росавиация утвердила перечень субсидируемых в 2023 году рейсов, куда вошли маршруты из Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Росавиация утвердила список субсидируемых в 2023 году маршрутов. В программу региональных воздушных перевозок пока вошли авиарейсы из Иркутска в 8 городов России. Напомним, в 2022 году список пересматривался и дополнялся. Что сейчас? Куда полетят субсидированные рейсы из Иркутска 2023? Самолеты по этой программе ( есть и другие) из аэропорта Иркутска отправятся в Анадырь, Благовещенск, Нерюнгри, Талакан, Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск, Читу. Об этом КП-Иркутск сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Субсидированные рейсы из Иркутска 2023: список маршрутов

- Авиакомпании скоро приступят к реализации программы и субсидируемые рейсы отправятся с 1 января 2023 года, - сообщают в ведомстве. Билеты на них можно будет купить дешевле - по специальному тарифу.

Воздушными перевозками в Нерюнгри будет заниматься ИрАэро. Запланировано три рейса в неделю. Обслуживать маршрут будут самолеты SSJ-100/A319. С этой же авиакомпанией дважды в неделю можно будет слетать в Талакан и четыре раза - в столицу соседней Бурятии, Улан-Удэ и центр Забайкалья, Читу.

Эта же авиакомпания предусмотрела два субсидируемых рейса из Иркутска в Благовещенск. Один - с января по конец мая и с сентября по конец декабря, один раз в неделю. Второй - с 1 июня по 31 августа, в курортный сезон, три раза в неделю.

Кроме этого, регионального списка субсидируемых рейсов, есть и другие. Например, дальневосточный. В него в 2022 году вошел рейс Иркутск-Сочи. И, конечно, собственно маршруты на Дальний Восток - в Магадан ( можно слетать за 4 тысячи рублей). в Мирный ( за 2 тысячи рублей), в Хабаровск ( за 3 тысячи рублей), в Якутск за 2500, во Владивосток - за 5000. В перечень социально-значимых маршрутов по Дальнему Востоку ( отдельный список субсидированных рейсов) попал и полет Улан-Удэ - Хужир ( на остров Ольхон).

Субсидированные рейсы из Иркутска в 2023 году: как воспользоваться

Правила стандартные, как и в 2022 году, новых не объявляли.

Предложением могут воспользоваться граждане РФ, относящиеся к следующим категориям:

пассажиры в возрасте до 23 лет;

женщины старше 55 лет;

мужчины старше 60 лет;

инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица;

дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица;

инвалиды с детства II или III групп;

многодетные семьи

Один пассажир, имеющий право на субсидированную перевозку, может купить

Не более 4 авиабилетов по маршруту «в одну сторону»

Не более 2 авиабилетов по маршруту «туда и обратно»

Не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и не более 1 билета «туда и обратно»

Субсидированные рейсы из Иркутска 2023