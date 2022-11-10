Восемь лет в эфире: радио «Комсомольская правда» в Иркутске празднует день рождения

Ведущие Евгения Дмитриева и Наталья Кравченко с профессором Станиславом Гольдфарбом.

Радио «Комсомольская правда» в Иркутске» отмечает очередной день рождения. Восемь лет мы вместе с вами, наши слушатели и соавторы, обсуждаем самые волнующие темы, отвечаем на главные вопросы, рассказываем о самых значимых событиях в городе и регионе. А ведь 10 ноября 2014 года, когда на частоте 91,5 FM состоялся наш первый семичасовой марафон в прямом эфире с десятками приглашенных в студию гостей, мы еще не знали, удастся ли нам найти с вами общий язык.

Только компетентные эксперты

- Теперь, спустя 8 лет, можно точно сказать – получилось, - говорит руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске» Наталья Кравченко. – И за это мы невероятно благодарны нашей аудитории – чуткой, умной, отзывчивой. Слушатели предлагают нам темы, дают советы. И это во многом благодаря им мы поняли главное: наше радио – оно про настоящее. Про то, что переживает страна, все мы с вами.

В эфире радио говорят именно об этом. В программе «Тема дня» по будням в 18 часов мы рассказываем о самых заметных событиях. Подключаем компетентных экспертов, которые готовы отвечать даже на неудобные и спорные вопросы. В новостных выпусках каждые полчаса оперативно информируем о том, что происходит в Иркутске и области прямо здесь и сейчас. Будь то чрезвычайные происшествия, городские или областные новости, сюрпризы стихии (ох, уж эти землетрясения). И, конечно, каждую пятницу в 17.03 подводим итоги семи уходящих дней в программе «Картина недели». Топовые спикеры и наши «мудрецы-неврастеники» (это шутка) профессор Станислав Гольдфарб и политолог Сергей Шмидт готовы делиться своими знаниями и анализировать важные новости. Под чутким присмотром Натальи Кравченко, конечно. У этого «общественно - политического шоу» с первых дней появилась своя армия поклонников. Кстати, «Картину недели» можно не только слушать, но и смотреть прямую видеотрансляцию на сайте «КП-«Иркутск», в эфире телеканала «ТиВиСи», в наших группах в социальных сетях.

- Да, это не всегда просто, - считает Наталья Кравченко. – Когда мир столкнулся с пандемией, никто не понимал, чего ждать. Все ушли на карантин, а мы находились на передовой, закрывали потребности людей в информации. Так появились «противовирусная» «Тема дня» и еженедельная программа «Карантина недели». Мы заявили в эфире: «Посидите дома, а мы расскажем обо всём, что происходит за стенами ваших квартир». И выполнили свой долг.

Продолжаем экспериментировать

С началом спецоперации, а потом и частичной мобилизации нашей задачей стало спокойно и взвешенно информировать и поддерживать.

С первого года вещания мы начали расширять линейку радиопередач. Обсуждали и продолжаем обсуждать в эфире самые разные темы: финансы, спорт, здоровье, коммунальные проблемы. Нашей «фишкой» стали многочасовые радиомарафоны, посвященные определенным темам – приглашаем в гости экспертов, отвечаем в прямом эфире на звонки слушателей. Так, в этом году уже прошли марафоны, посвященные ЖКХ и дорожным проблемам. Проводятся Дни абитуриентов, нотариуса, юриста.

- Мы продолжаем экспериментировать и с форматами, - делится Наталья Кравченко. - Совместно с телеканалом “ТиВиСи” проводили различные он-лайн концерты, акции. Думаю, многие наши слушатели, зрители, читатели помнят такие мероприятия, как “Конституция - это я!”, “Джаз против коронавируса” и не только. Даже в лото мы играли в прямом эфире, буквально всей областью!

Об успехах радио «Комсомольская правда» в Иркутске говорят и награды наших ведущих от госструктур, и профессиональных сообществ. Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева уже не раз побеждали в таких престижнейших конкурсах как «Журналист года Иркутской области» и «Золотая запятая». Есть победы и на всероссийском уровне. Но главная награда, безусловно, внимание слушателей.