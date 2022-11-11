Как не попасться на уловки мошенников и сохранить свои деньги

Сбер повышает компетенцию сотрудников банка в вопросах безопасности и внедряет новые способы защиты от аферистов.

Сегодня почти у каждого человека есть банковская карта. Сегодня мы активно пользуемся банкоматами, совершаем безналично покупки, храним на карте сбережения и т.д. Сбербанк является одним из крупнейших финансовых институтов России, на его долю приходится около трети активов банковского сектора страны. Вместе с тем специалистам Сбера приходится постоянно отражать хакерские атаки и посягательства мошенников на деньги клиентов. Для этого созданы надежные системы защиты. Но порой по незнанию или излишней доверчивости люди сами отдают мошенникам огромные суммы. В октябре в Байкальском банке Сбербанка состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и банков. Эксперты обсудили, как защититься от киберпреступников. Рассказываем о самых важных моментах.

Бесплатные сервисы

В Сбере внедрена специальная и сложная система защиты - фрод-мониторинг. Ее суть в том, что все операции в режиме реального времени проверяются, а подозрительные блокируются и поступают на отработку к сотрудникам. В этом году фрод-мониторинг помог сохранить 116,7 миллиарда рублей клиентов, на которые покушались аферисты. Участились атаки и на сам банк - в этом году уже 450 раз. Все они безуспешные. Однако какой бы совершенной не была защита, многое зависит от финансовой и цифровой грамотности нас самих.

Во-первых, владельцам карт и счетов доступны дополнительные услуги, такие как страхование карт, проверка операций родственника (актуально для людей старшего возраста), блокировка звонков с неизвестных номеров, управление устройствами, лимит по переводам, закрытие доступа ко вкладам и т.д.

- Еще один вариант защиты - установка сертификатов безопасности, выпущенных Национальным удостоверяющим центром Минцифры России. Они есть для всех операционных систем и скачать их можно на сайте «Госуслуги» или Сбербанка, - рассказал заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Дмитрий Жоров. - В целом мы предоставляем большое количество услуг и сервисов, которые можно подключить бесплатно, например проверку своих персональных учетных данных. Есть также курсы по кибербезопасности, мини-тесты и прочие удобные подсказки и помощники на сайте, в социальных сетях, в приложении «Сбербанк Онлайн».

Совершенствуются и мошенники

В 70% случаев люди сами переводят деньги или представляют платежные данные. А среди самых распространенных схем телефонных мошенничеств в Приангарье - «родственник попал в беду», «сказочные инвестиции», «курсы для личностного роста», «перерасчет пенсии». Практически всегда сразу за предложением мошенники говорят о необходимости перевода средств на какой-то «защищенный счет». Из новых видов афер процветает так называемый белый билет - когда мужчинам, подлежащим призыву, предлагают получить справку о непригодности к воинской службе.

Мошенники используют и небезопасные ссылки: добывают персональные данные и снимают со счета накопленные средства граждан. Обманываются и на покупках/продажах в интернете. Ежедневно около 1% звонков от мошенников реально срабатывает. В каждом случае преступники завладевают суммой в среднем 10 тысяч рублей. При этом пользуются IP-телефонией, чтобы замести следы. Удается даже использовать номера телефонов обманутых граждан для новых мошеннических схем.

Некоторые аферы удается пресечь благодаря бдительности сотрудников банка, которые, к слову, проходят серьезное обучение. Так, летом в Тулуне был случай: мужчина пришел в отделение, чтобы оформить кредит на полмиллиона рублей. При совершении операции менеджер заметила, что на телефон клиента поступают подозрительные звонки, и стала расспрашивать, зачем он берет кредит. В результате выяснилось, что мужчина находился на крючке у аферистов, но настолько был «обработан» и запуган, что не поверил специалистам банка. Сотрудницы нашли телефон сына пенсионера и рассказали ему о том, что происходит. Образумить отца смог только сын.

Сбер плотно сотрудничает с полицией - проводятся совместные мероприятия, обмен информацией, и занимается повышением финансовой грамотности населения - а это главная профилактика.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цифровая чистота с малых лет

Сбер разработал рекомендации для подрастающего поколения.

- Любое наше действие в Сети оставляет цифровой след, по которому можно составить портрет человека. Информация, размещенная в интернете, остается там навсегда, вот почему важно соблюдать цифровую гигиену, - говорит председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

В Сбере уделяют особое внимание развитию финансовой грамотности юного поколения, поэтому разработали целое пособие, где собраны ценные советы, как не стать жертвой мошенников и психически нездоровых людей, какие виды киберугроз существуют, как дать отпор хейтерам и т.д. Обо всем этом сотрудники Сбера рассказывают детям и подросткам, проводя в школах лекции по финансовой грамотности (учителя и директор школы могут пригласить специалистов банка).

- Как действуют хейтеры: они создают подставной аккаунт, жертва начинает интересоваться, кто пишет обидные комментарии, и переходит в профиль. Не найдя никакой информации, кликает на единственную размещенную в ленте ссылку, которая ведет на фишинговый сайт. Если ввести свой логин и пароль, то мошенники получат контроль над вашим аккаунтом, - рассказывают специалисты.

Какую информацию о себе ни в коем случае не надо выкладывать: номер школы, фото на которых видно обстановку квартиры, информацию о родственниках, геолокацию, номер телефона или домашний адрес. Сотрудники банка также учат детей распознавать вирусную угрозу, почему важно делать сложные пароли и чистить файлы которые хранят данные с посещением ресурсов в интернете и т.д.

- Важно понимать все риски и угрозы с самого юного возраста, - считают в Сбере. - Это поможет избежать неприятных ситуаций в будущем.

БДИ!

Советы, как обезопасить себя и свои финансы

- Сотрудники банка не запрашивают по телефону личные данные клиента, пароли и коды банковских карт. Если такой вопрос звучит, необходимо прекратить разговор, перезвонить в банк и прояснить ситуацию.

- При поступлении звонка от «старого знакомого» всегда дайте возможность собеседнику представиться. Если вы поняли, что разговариваете с мошенником, немедленно прекратите разговор и не отвечайте на повторные звонки, не продолжайте разговор и в целях развлечения.

- Если вам позвонил якобы попавший в беду родственник, сотрудник банка или правоохранитель - положите трубку. Перезвоните родственнику по его номеру телефона, позвоните на горячую линию банка либо по телефону доверия органов полиции или другого правоохранительного органа.

- Не переходите по подозрительным ссылкам на сайтах.

- Никогда не используйте при онлайн-расчетах свою зарплатную карту, на которой хранится крупная денежная сумма.

НА ЗАМЕТКУ!

«Кибрарий» - кладезь киберзнаний

Недавно Сбер запустил «Кибрарий» (www.promo.sber.ru/kibrary) - первую и самую подробную библиотеку знаний для повышения уровня киберграмотности граждан России. Этот онлайн-ресурс поможет людям подробнее узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников. Информация полезна и доступна как взрослым, так и детям.

ЦИФРЫ ДНЯ

За 9 месяцев 2022 года в Иркутской области зарегистрировано 5272 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Из них 36% - кражи, 46% - мошенничество. Сумма причиненного ущерба составила почти 773 миллиона рублей, в прошлом году - 521,5 миллиона. При этом раскрываемость киберпреступлений стала выше - 225 фактов против 129 годом ранее. Потерпевшим возвращено 8,5 миллиона рублей, тогда как в 2021-м эта цифра составляла 2,5 миллиона.