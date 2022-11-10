«Какая гадость!»: омуль с червями попал на стол жителя Иркутской области

Омуль с червями попал на стол жителя Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Видео не для слабонервных поделился житель Иркутской области в одном из пабликов в соцсетях. Мужчина собирался отужинать омулем. Свежую рыбу, по словам автора поста, он купил в Листвянке, однако та оказалась с неприятным сюрпризом. На кадрах видно, как кишки и другие внутренности покрывает большое количество белых выпуклых «капсул». Сибиряк нажимает на несколько из них пальцем и оттуда появляются извивающиеся тонкие маленькие черви.

- Фууу! Это паразиты! Не надо их руками трогать.

- Какая гадость.

- Срочно на проверку в Роспотребнадзор, - писали с отвращением подписчики.

При этом расстроенный любитель байкальского деликатеса, судя по видео, купил далеко не один хвост. Кишит ли «жизнь» в другой рыбе, неизвестно. Тем временем, в комментариях разделились мнения о том, можно ли употреблять в пищу такой продукт. Что же говорят специалисты?

Омуль на Байкале на 80% заражен паразитами

То, что омуль все чаще «болеет», специалисты подтвердили летом этого года. Также в этом плане опасны хариус, и сиг, и ленок.

- Так уж сложилось, что у нас традиционно есть любители лакомиться сырой или совсем малосоленой рыбой, - говорит ведущий ветеринарный врач-паразитолог "Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории" Юрий Кондратистов. – Этого делать не стоит, опасно даже пробовать во время готовки. Все потому, что омуль достаточно серьезно, процентов на 80%, поражен чаечным дифиллоботриозом.

Болезнь эта может обернуться достаточно серьезными последствиями для здоровья человека. Чтобы не хозяином червя, который за 24 часа способен вырасти до 20 сантиметров в длину, рыбу стоит заморозить минимум на сутки, а затем тщательно пожарить или сварить при высокой температуре. Присутствие в организме вредителя вызывает расстройство пищеварения, аллергию, анемию, слабость и даже может привести к нервным расстройствам. Конечно, это лечится, но нужен ли кому-то такой жизненный опыт?

Что делать, если рыба с «сюрпризом»

- Рыба, купленная в магазине или на рынке, проходит проверку в ветеринарной лаборатории, и при обнаружении паразитов ее не допускают на прилавки, - объясняет Юрий Кондратистов. – Но в том и дело, что приобретают ее и у частных торговцев, и у рыбаков. Да и сами любители посидеть с удочкой серьезно рискуют!

Если же такое «чудо» попалось покупателю в юридически оформленной торговой точке, то стоит обратиться в Роспотребнадзор. Поступившая жалоба станет поводом для реальной проверки. Конечно же, продавец будет обязан вернуть деньги за некачественный товар. Если же продукт был съеден, и это привело к отравлению, то необходимо сохранять справки, которые это подтвердят.

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