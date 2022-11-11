В «Зеленый день» Сбер предлагает выгодные вклады, кредиты и повышенный кешбэк

Александр Абрамкин (в центре) и топ-менеджеры Сбера рассказали журналистам, какие продукты стоит оформить в ноябре. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Зеленый день в Сбере - это лучшее время для того, чтобы сделать вклад, получить кредит, оформить банковскую карту, подписку СберПрайм+ и другие финансовые продукты и услуги. Сервисы Сбера можно оформить максимально выгодно, быстро и доступно как офисах, так и онлайн с 10 по 12 ноября, для корпоративных клиентов «Зеленые дни» продлятся целую неделю - с 11 по 17 ноября. Такой подарок один из крупнейших банков России делает в честь 181 дня рождения.

- Акция «Зеленый день» в Сбере традиционная - проходит уже пятый год. Каждый раз мы делимся подарками, сюрпризами, предлагаем новые продукты, интересные нашим клиентам, - говорит председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. - всего подготовили около 30 различных бонусов и скидок, а в субботу, 12 ноября, дополнительно открываем 27 филиалов, чтобы все желающие могли воспользоваться праздничными предложениями.

Кредит под 4%, максимальная ставка по вкладу и другие выгодные предложения

Так, одно из самых интересных предложений касается потребительских кредитов. В «Зеленый день» Сбер предложит всем клиентам уникальную процентную ставку на первый месяц кредитования. Она составит рекордно низкие 4% годовых.

Из года в год «Зеленый день» помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

- Еще одно преимущество: заемщики будут каждый месяц получать на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту. Для этого достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть зарегистрированным в программе СберСпасибо и вовремя гасить задолженность, - рассказал заместитель председателя Байкальского банка Сбера, куратор розничного бизнеса Иван Подлужный.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, включая рефинансирование займов других банков. Кредит нужно оформить на срок от 13 месяцев на сумму от 30 тысяч до 30 миллионов рублей.

Что касается вкладов, то если оформить его в «Зеленый день», то можно получить максимальные 8,5% годовых, при условии годовой подписки СберПрайм+, а для остальных клиентов - до 7,5% годовых. Вклад надо открыть на три года, а минимальная сумма составляет 100 тысяч рублей. Проценты начисляются в конце срока. Вклад доступен как в офисах банка, так и в Сбербанк Онлайн - в последнем случае ставка может быть выше.

По ипотеке тоже есть новшества. Если в эти ноябрьские дни заранее забронировать квартиру на «Домклик», то ставку по ипотеке можно будет снизить до одного процентного пункта от действующих программ банка. В Иркутске, например, есть три объекта, по которым застройщик дает скидку. Дополнительно можно рассчитывать и на уменьшение ставки, в зависимости от компании.

Также заманчивы предложения по дебетовым и кредитным картам (см. Будь в курсе!), при их оформлении клиент получает за покупки кешбэк 10%, например в СберМегамаркете. Да и в принципе покупать на этом популярном сегодня маркетплейсе очень выгодно - можно получить и скидки, и бонусы.

Наконец, привлекательное предложение Сбер делает по СберПрайм+, с 10 по 12 ноября подписку можно оформить со скидкой 50%.

- В этом году уже 100 тысяч клиентов оформили подписки СберПрайм+ и Сберпрайм, - добавил Иван Подлужный. - Я сам, например, пользуюсь такой подпиской и получаю кешбэк, покупая продукты для всей семьи и заправляя автомобиль.

Кроме того, большой розыгрыш проходит среди клиентов, которые совершают покупки со SberPay (то есть через куар-код). Рассчитывайтесь, шансы победить есть!

Действуют и другие предложения, связанные с покупкой золота, серебра и монет.

КСТАТИ

Сберстрахование - забота о клиентах

Увы, от неприятных жизненных ситуаций никто не застрахован, но их можно минимизировать. По словам управляющего Иркутским отделением Юлия Кальвина, многие клиенты ждут «Зеленый день» только для того, чтобы выгодно оформить эту услугу. В «Зеленый день» можно застраховать сразу три риска, связанных с травмами, жильем, деньгами на счетах и картах. И все это со скидкой в 55%, если же выбрать что-то одно, то выгода составит 40%. Есть и другие предложения: страховка от клеща со скидкой 30%, КАСКО - 25%, путешествия — 40%.

Предложения для корпоративных клиентов

Заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, куратор корпоративного бизнеса Антон Соколов рассказал о предложениях, которые Сбер подготовил для корпоративных клиентов. Например, для новых клиентов предлагает скидку 50% на платные пакеты услуг, по новым дебетовым бизнес-картам до конца года будет начисляться повышенный кешбэк 10%. Новые и действующие клиенты смогут оформить депозит с повышенной ставкой. Партнеры банка также приготовили ряд интересных предложений.

Подробную информацию по всем предложениям банка - как для частных, так и для корпоративных клиентов - можно посмотреть на www.promo.sber.ru/greenday

КОНКРЕТНО

Смотрите, какие интересные продукты предлагает Сбер

Топ-4 с максимальной выгодой

1. Вклад до 8,5%

Ставка по СберВкладу Прайм при наличии годовой подписки СберПрайм+ - от 100 000

2. Подписка на СберПрайм+ - 50% на год

Сберкарта, вклад, кино, скидки в подписке на год - 1995

3. В СберМегамаркет скидки до 70%

И еще бесплатная доставка

4. Умный телевизор - 5%

Скидка на умные телевизоры Sber с операционной системой «Салют ТВ»

БУДЬ В КУРСЕ!

На что еще можно получить бонусы?

- Если оформить дебетовые и дредитные Сберкарты, получите повышенный кешбэк бонусами до 31 декабря в размере 10% на все покупки в системе Сбер, а подписчики СберПрайм+, клиенты СберПремьер, СберПервого и Sber Private Banking - 15%.

- За покупки в СберМаркете, СберМегамаркете, Самокате, ЕАПТЕКЕ, СберМобайле, Ситидрайве, СберДиске, Okko, Кухне на районе - повышенные бонусы.

- За покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров экосистемы по дебетовым и кредитным Сберкартам - начисления в размере 15% имеющим подписку СберПрайм+, а также клиентам СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking.

- Сделали заявку на открытие новой кредитной Сберкарты? Получите рекордно низкую ставку 9,8% годовых на все операции до 31 декабря 2022 года.