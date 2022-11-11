Черная пятница 2022 в Иркутске началась с 11 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горожане с нетерпением ждут, когда начнется Черная пятница 2022 в Иркутске, чтобы купить со скидкой то, что в обычные дни не по карману, а заодно и подарки для друзей и родных к Новому году и просто порадовать себя обновками, потратив на это как можно меньше денег. Главный праздник распродаж приходится на 25 ноября. Но идти в магазины стоит уже в эту пятницу, 11 ноября.

Черная пятница 2022 в Иркутске: когда пройдет

Почему? Да все просто - в магазинах «черные» скидки начались с первых чисел ноября и продлятся не один день, а как минимум до конца месяца. А первый массовый старт скидок приходится на пятницу, 11 ноября. Так что, если у вас были какие-то другие планы, и есть возможность их изменить - меняйте!

-У нас сегодня, 11 ноября, показ мод в 19.00, - рассказывают в СильверМолле. - И вообще, большая программа в честь Дня шопинга. Мы его решили назвать датой старта Черной пятницы. Очень многие бутики присоединились. Распродажа ожидается грандиозная. А крупные, федеральные, сети, начнут их, как и договаривались с 25 ноября. Обычно праздник скидок длится три дня.

Кроме бесплатного показа мод в День шопинга, 11 ноября, в Иркутске СильверМолл предлагает скидки на различные выставки и детский паровозчик, аэрохоккей и игровую комнату. Это из развлечений. Бутики косметики предлагают скидки на корейский уход, декоративную косметику из стран Азии. Есть скидки на букеты и солнцезащитные очки. Наиболее серьезный "минус" от чека предлагают самые крупные сети - например, до 50% на бытовую технику, до 70% - на ювелирные изделия, причем участвуют в распродаже сразу несколько крупных фирм.

Черная пятница 2022 в Иркутске: скидки

Рассказываем, куда отправиться за покупками и хорошим настроением в конце ноября в Иркутске, в каких магазинах посетителей ждут скидки и где уже началась черная пятница. Самый очевидный ответ - во всех ТРЦ стартовали распродажи.

- Всемирный день шопинга и Черная пятница в Иркутске уже давно ассоциируется с ноябрем, - признаются в Модном квартале. - В это время можно приобрести действительно стоящие вещи по привлекательной цене (особенно те, которые вы давно хотели). Скорее отмечайте даты в ежедневнике: Всемирный день шопинга отмечаем 11 ноября, а Черная пятница будет проходить с 25 ноября.

Итак, скидки уже предлагают и крупные сети. Например, около 20% можно сэкономить в Панинтере и в О'stin при заказе через мобильное приложение. До половины цены готовы скинуть в порпулярном магазине женского белья INCANTO, если объем покупок - три и больше. Анонсировали скидки в KARI.

И это, конечно, не все. Посвятите выходные шопингу - не пожалеете. Хотя, конечно, основные праздничные мероприятия – мастер-классы, акции, розыгрыши призов - во многих торговых центрах будут устраивать для потенциальных покупателей именно в Черную пятницу 25 ноября и следующие за ней выходные.

Черная пятница 2022 в Иркутске:скидки в интернет-магазинах

В Черную пятницу не обязательно ехать в торговые центры. Покупки, в частности бытовую технику, гаджеты, смартфоны, планшеты и ноутбуки удобно и выгодно приобретать и интернет-магазинах. Купить одежду, обувь и прочие полезные вещи, не выходя из дома и с хорошими скидками. Покупки онлайн выгодны тем, что есть возможность сравнить цены в разных магазинах и почитать отклики покупателей. На самом деле в эти четыре дня, вполне возможно, лучше включить ноутбук с 00.00 24 ноября ( в Иркутске будет 5 утра) и рассчитывать на четыре дня скидок в самых разных интернет-магазинах, их много. Подробнее о скидках на товары можно узнать на сайте Черной пятницы 2022.

Как не прогадать с покупками в Черную пятницу 2022 в Иркутске

- сезонный зимний товар дешевле в распродажу после Нового года

- Обращайте внимание на качество товара.

- Глядите внимательно на ценники