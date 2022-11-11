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Происшествия11 ноября 2022 7:27

"Очень страшно, будто падаю!": Землетрясение в Иркутске 11 ноября напугало горожан

Землетрясение в Иркутске 11 ноября 2022 произошло силой примерно в 3-4 балла
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
"Очень страшно, будто падаю!": Землетрясение в Иркутске 11 ноября напугало горожан

"Очень страшно, будто падаю!": Землетрясение в Иркутске 11 ноября напугало горожан

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Иркутске 11 ноября 2022 силой примерно в 3-4 балла напугало горожан. Затряслась мебель, особенно ощутимо, как обычно, было на верхний этажах.

Землетрясение в Иркутске 11 ноября 2022: сколько баллов

- На девятом этаже очень страшно! Ощущение, будто куда-то падаю, - рассказывают иркутяне.

Кому-то показалось, что тряска была достаточно продолжительная, но есть люди, которые даже не заметили подземных толчков. Все-таки сибиряки уже к землетрясениям привыкшие. Еще пару лет назад появилась шутка, что тряска в Иркутске заменяет будильники по утрам.

- В 15.25 в Иркутской области зарегистрировано сейсмособытие. Информация о эпицентре и мощности уточняется, - отметили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Более точная информация про землетрясение в Иркутске 11 ноября 2022, сколько баллов ощущалось, станет известно позже.

ЧППроисшествия: ЧП