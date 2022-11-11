Кости под полами: жуткая находка испугала семью из Бурятии во время ремонта

Кости под полами в ванной: жуткая находка испугала семью из Бурятии во время ремонта. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Обычный ремонт обернулся для жителей одной из деревянных двухэтажек в Улан-Удэ крайне неприятной историей. Хозяева квартиры на первом этаже вскрыли полы в ванной, видимо, впервые за много лет хотели положить новые. Но в земле под полом нашли... чьи-то кости. Ужаснулись и обратились к правоохранителям.

- Чуть глубже в земле были обнаружены другие костные останки, всего 57 фрагментов. Проводится доследственная проверка, - прокомментировали в СУ СКР по Бурятии.

Теперь эксперты определяют, кому принадлежат останки. Животное это было или человек - неизвестно. Пока ясно только то, что кости пролежали в земле довольно долго. Их подвергнут всевозможным исследованиям - химическим, анатомическим.

- Известно, что семья приобрела квартиру более 38 лет назад; все это время подпольные помещения не проверялись и оставались нетронутыми, - рассказали подробности следователи.

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