Йорк для школьницы Сони: глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту ребенка.

"Соня сегодня получила свою собачку." Написал в своем аккаунте в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, который взял на себя роль доброго Деда Мороза и исполнил новогоднюю мечту девочки. Как оказалось школьница сама попросила у него щеночка.

-В моей недавней рабочей поездке, когда мы открывали IT-куб в Джидинском районе, девочка Соня - его ученица, подошла и попросила у меня собачку, маленького щеночка, - рассказывал глава Бурятии буквально три дня назад. - Таких просьб у меня еще не было. Созвонился с ее мамой. Для мамы это тоже сюрприз оказался.Новый год близко. Побуду Дедом Морозом.

Соня, твоя собака скоро будет у тебя.

В том самом центре цифрового образования для школьников - IT-кубе- где учится Соня, с 12 октября дети начали заниматься программированием, VR/AR - разработками, работать с большими данными. Помимо этого в новом образовательном пространстве ( Джида находится в глубинке республики, на самой границе с Монголией ) на созданы мастерская, а также хореографический, шахматный и туристок-краеведческий классы.

Для школьницы Сони нашли не какую-то неизвестную собачку. А щеночка йоркширского терьера (с родословной до «седьмого колена»).

- Сложно весь мир сделать светлее, но для одной девочки сегодня небо стало немножко теплее, - отметил Алексей Цыденов. -Мира всем!

Супруга главы региона упаковала йора всем необходимым и передала Соне.