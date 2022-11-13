Переменная облачность ожидается в Иркутске 14 ноября. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -9...-11, днем 0...+2. Прогнозом на понедельник, 14 ноября, поделился гидрометцентр. Для середины ноября вполне комфортно, даже тепло. По области также переменная облачность, местами небольшие осадки, утром местами туман. На севере области уже морозно, до -32 ночью. А что ждать потом, какая погода на неделю с 14 по 20 ноября?

Погода на неделю с 14 по 20 ноября

Итак, во вторник, 15 ноября, днем и ночью будет на пару градусов теплее, чем в понедельник. Комфортная погода будет стоять еще несколько дней. Так, 16 ноября, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, город засыплет снегом. А это значит, еще потеплеет - днем около нуля, а ночью максимум -5. Уже на следующий день при ясной и солнечной погодке, ожидается 0...-7.

Ближе к выходным, в пятницу, 18 ноября, снова снежно и достаточно тепло. Но уже на следующий день зима возьмет свое - к субботе синоптики ждут холодный фронт, когда днем около -7, а ночью -12. Так что следующие выходные ( если планы погоды на неделю с 14 по 20 ноября у небесной канцелярии не переменятся, конечно) тепла уже ждать не приходится.