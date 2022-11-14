Даша прекрасно рисует и мечтает о выставках: заболевшую лейкозом девочку из Иркутской области спас старший брат

Анатолий стал донором костного мозга и спас сестру. Фото: архив семьи Золотовских.

13 июня – особый день в семье жителей Железногорска-Илимского Золотовских. Торт, свечи, поздравления. У дочери Даши – день рождения! Последние пять лет – именно в этот день. С тех пор как в 2017 году после очередной мучительной серии химиотерапий 16-летней девушке пересадили клетки костного мозга, которые сдал ее старший брат.

- Жизнь нашей семьи четко делится на до весны 2012 года и после, - делится мама Даши, Вера Золотовская. – Мы радовались успехам старшего сына, уже студента. Любовались на подрастающую красавицу Дашу – веселая, улыбчивая, бойкая девочка дружила со всеми детьми в своем четвертом классе, получала пятерки. А мы с мужем строили планы уже на ее будущее. Как всегда бывает, беда пришла неожиданно. Дочка начала жаловаться на слабость, усталость – и это в ее–то 11 лет! Списывали на перенесенные простуды. Но однажды она просто не смогла встать с постели – ноги отказали.

Мама взяла дочку в охапку и бросилась по врачам – надо срочно лечить! Но их ждал удар – врачи в областной детской больнице отвели ее в сторону и осторожно назвали страшный диагноз дочери - лимфобластный лейкоз, рак крови. Звучало как приговор. Но шанс был – до 80% маленьких пациентов полностью излечиваются после современной химиотерапии.

- Весь Железногорск-Илимский сразу вступил в борьбу за жизнь Даши, - вспоминает мама. – Люди собирали деньги в соцсетях, передавали нам. На эти средства мы покупали импортные немецкие лекарства, так как у отечественных препаратов для лечения этого заболевания достаточно серьезная «побочка». Лечение помогло и для всего города это был праздник.

Правда, девочке уже не пришлось ходить в школу и бегать по улицам вместе со сверстниками. У детей с таким диагнозом низкий иммунитет и ее перевели на домашнее обучение. Но разве это проблема по сравнению с тем, угрожало ей до этого? Но увы. Через пять лет болезнь вернулась. И 16-летняя Даша снова оказалась в больнице, снова химиотерапия, уже высокодозная. Но и этого не хватало для ее спасения. Нужна была пересадка костного мозга.

Трансплантация костного мозга спасает людей. Фото: Кирилл ЧАЩИН

-Дочь отправили в Москву, в РДКБ, - говорит Вера Золотовская. – Благотворительный фонд оплатил и проезд в столицу, и проживание. А еще – исследования, которые необходимы для того, чтобы понять, кто может стать донором. И тут нам невероятно повезло. Такое бывает крайне редко, чтобы даже родные брат и сестра оказались «генетическими близнецами». А Даша и Толя, наш старший сын, совпали по ДНК! И сразу на следующий день после собственной свадьбы, поцеловав жену, 25-летний сын улетел в Москву, на пересадку костного мозга.

Как все происходит? Говоря официально, после забора донорского материала его вводят пациенту, у которого при помощи химиотерапии уже уничтожен собственный, неправильно работающий костный мозг. И это вновь запускает процесс здорового кроветворения в организме.

-Научно – именно так, - говорит Анатолий Золотовский. – А на практике процедура вполне обычная, совсем не страшная. Каждый, кто лежал в больнице, где ставили «систему», переживал похожее. Кладут на кушетку, переливают кровь. А в то же время забирают из нее часть стволовых клеток. Их и вводят тому, кому это необходимо. Закончилась процедура – вышел из кабинета и свободен. Ну, врачи на всякий случай рекомендуют в этот день снизить физические нагрузки. Все. Ничего страшного, бояться нечего. На следующий день я уже летел в Иркутск.

А у Даши началась самая настоящая борьба за жизнь. Приживутся ли клетки? Прижились! После, конечно, была длительная реабилитация. Но теперь девушка заочно учится в финансовом колледже. И рисует, много рисует. Она мечтает о том, чтобы получить художественное образование. А еще, может быть, когда-нибудь открыть свою выставку.

Рисунок Даши Золотовской. Фото: семейный архив.

- Пересадка клеток костного мозга чаще всего является единственным способом выжить для тяжелобольных пациентов, - объяснил "КП"-Иркутск" главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин. - Перед операцией пациенту делают агрессивную химиотерапию, которая разрушает как больные, так и здоровые клетки. Ну а после пересадки люди становятся в прямом смысле близнецами: в их венах начинает течь одинаковая кровь, а фенотип ( совокупность внешних и внутренних признаков) становится еще более схож.

PS. Семья Золотовских благодарит за поддержку земляков из города Железногорск-Илимский, а также врачей гематологического отделения ИОДКБ и благотворительные фонды «Стеллариум» и «Подари жизнь».