Запись онлайн: куда можно попасть и чем воспользоваться через Госуслуги в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оформить загранпаспорт, пособие на ребенка или записаться к врачу можно легко и быстро — не выходя из дома, используя портал госуслуги в Иркутске. А всего сервисов, которыми можно воспользоваться онлайн, уже больше 90. Приводим весь список, чем можно воспользоваться через Госуслуги в Иркутске жителям региона. Кстати, буквально на днях в нем появились новые возможности в сфере образования.

- В Иркутской области доступна новая онлайн-услуга в сфере образования - подать заявление в 10-ый класс или перевести ученика из одной школы в другую можно через Госуслуги, - сообщили в правительстве Иркутской области. - Для записи в 10-ый класс заявление могут подать родители и школьники старше 14 лет, при переводе – родители или школьники старше 18 лет.

Итак, есть есть Единый портал госуслуг, общий для всей страны — gosuslugi.ru. На нем жители всех регионов России могут получить услуги, за оказание которых отвечают федеральные органы власти и подчиненные им учреждения. Это, например, Пенсионный фонд, Министерство внутренних дел или Федеральная налоговая служба. Но кроме федеральных в каждом регионе есть еще местные госорганы и учреждения. Они тоже предоставляют разные услуги — региональные. Как раз по этой части перевод из школы в школу или запись в 10 класс. А еще есть множество компенсаций, субсидий, выплат и пособий, которые бывают как федеральными, так и региональными.

Пока все регионы страны переходят на цифровой формат, у каждого доступен свой список возможностей. Мы остановимся на тех вариантах, что доступны через Госуслуги в Иркутске. Напомним, сейчас в Иркутске и области доступны более 90 массовых социально значимых услуг, предоставляемые в электронном виде.

Госуслуги в Иркутске: записаться в школу и детсад

Образование

1. Запись в детский сад

2. Запись на программу дополнительного образования

Видеоинструкция по получению:

3. Запись в школу и колледж:

- в первые классы

- в десятые классы и перевод в другую школу

4. Прием на обучение по программам среднего профессионального образования

Госуслуги в Иркутске: получить льготу

семья, дети

5 Компенсация платы, за присмотр и уход за детьми

Памятка для получения услуги

6. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка

Памятка для получения услуги

7. Организация отдыха детей в каникулы

Памятка для получения услуги

8. Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет

Видеоинструкция по получению

Памятка для получения услуги

9. Выплата на приобретение школьной формы на детей из многодетных семей

Памятка для получения услуги

10. Пособие на ребенка из малообеспеченной семьи

Памятка для получения услуги

11. Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей

Памятка для получения услуги

12. Ежемесячная выплата на ребенка в семье опекуна и приемной семье

Памятка для получения услуги

13. Предоставление регионального материнского капитала

Памятка для получения услуги через портал Госуслуг №1

Памятка для получения услуги через портал Госуслуг №2

14. Установление статуса многодетной семьи

Памятка для получения услуги

Госуслуги в Иркутске: компенсации за жилье

15. Компенсация расходов по оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг

Памятка для получения услуги

16. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

17. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

18. Предоставление жилого помещения по договору соцнайма

Госуслуги в Иркутске: медицина

19. Оказание бесплатной протезно-ортопедической помощи

Памятка для получения услуги

Госуслуги в Иркутске: проезд в транспорте

20. Предоставление льготного (бесплатного) проезда

Памятка для получения услуги

Госуслуги в Иркутске: дополнительные льготы

21. Присвоение звания "Ветеран труда"

Памятка для получения услуги

23. Присвоение звания «Ветеран труда субъекта РФ»

Памятка для получения услуги

24. Ежегодные выплаты награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»

25. Оказание государственной социальной помощи

Памятка для получения услуги

26. Установление опеки, попечительства

27. Выплата пособия на погребение

Памятка для получения услуги

28. Выплаты единовременного пособия получившим в результате ЧС вред здоровью

29. Выплаты единовременного пособия членам семей погибших (умерших) в результате ЧС

30. Выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим в результате ЧС

31. Выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС

32. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании

Госуслуги в Иркутске: регистрация транспорта

33. Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним

34. Предоставление права проезда грузового автотранспорта в зонах ограничения движения

35. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами

36. Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники

37. Оформление свидетельств об осуществлении регулярных перевозок

38. Внесение в реестр парковочного разрешения

Госуслуги в Иркутске: недвижимость строительство

39. Перераспределение земельных участков

Памятка для получения услуги

40. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Памятка для получения услуги

41. Предоставление земельных участков на торгах

Памятка для получения услуги

42. Выдача разрешения на использование земельных участков и размещение объектов

43. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории или перевод их из одной категории в другую категорию

44. Установление публичного сервитута

45. Получение заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

46. Направление уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома

47. Направление уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома

48. Выдача разрешения на строительство объекта капстроительства

49. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

50. Присвоение адреса объекту или аннулирование его

51. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

52. Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капстроительства

53. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

54. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства

55. Направление уведомления о планируемом сносе или о завершении сноса объекта капстроительства

56. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

57. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

58. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

59. Признание садового дома жилым и жилого дома садовым

60. Перевод жилого помещения в нежилое и наоборот

61. Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия

62. Государственный строительный надзор

63. Постановка на учет имеющих право на получение земельных участков бесплатно

64. Предварительное согласование предоставления земельного участка

65. Предоставление земельных участков без проведения торгов

66. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно

67. Выдача градостроительного плана земельного участка

68. Предоставление лесных участков в постоянное пользование, безвозмездное пользование, аренду без торгов

69. Установка, согласование дизайн-проекта вывески

70. Выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению

71. Приватизация жилищного фонда

Госуслуги в Иркутске: лицензирование, регистрация

72. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений

73. Предоставление права заготовки древесины для собственных нужд

Памятка для получения услуги

74. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов

75. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца

Памятка для получения услуги

76. Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов

77. Выдача разрешения на использование объектов животного мира

78. Аттестация педагогических работников

79. Присвоение спортивных разрядов

80. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей

81. Госаккредитация региональных спортивных федераций

82. Лицензирование медицинской деятельности

83. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

84. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов

85. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

86. Разрешение на перевозку пассажиров легковым такси

87. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью

Госуслуги в Иркутске: справки, выписки

88. Получение архивных справок, связанных с соцзащитой, пенсиями, необходимых для получения льгот и компенсаций

Памятка для получения услуги

89. Предоставление выписки из государственного лесного реестра

90. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта РФ, об объектах учета из реестра муниципального имущества

91. Выписка из единого госреестра объектов культурного наследия народов РФ