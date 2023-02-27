Синоптики обещают мокрый снег с дождем и до +6 в Иркутске на неделе с 27 февраля по 5 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья в понедельник, 27 февраля, синоптики обещают переменную облачность, до -4 градусов и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Осадков, по их данным, не будет. Но будут они в течение ближайших семи дней. Причем в купе с плюсовой температурой в городе даже может пойти дождь. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023.

Погода в Иркутске на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023: в будни потеплеет до +6

В Иркутске зимушка еще поборется с весной в ближайшие два дня. Днем в последние зимние дни до -4. А 28 числа еще и снег выпадет. По данным синоптиков Гидрометцентра России, вероятность осадков в этот день 60%. Правда, радует, что обещают они небольшой снег. По ночам – на вторник и на среду -13…-11, соответственно.

Весна в Иркутск придет точно по календарю! В среду, 1 марта, воздух в областном центре прогреется до +6 градусов!

- Будет облачно с прояснениями, - говорят метеорологи. – Осадков не ждем.

В ночь на четверг столбики уличных термометров покажут уже -8. А днем, 2 марта, снова сибиряков ждут плюсовые температуры – до +3. Ночью 3 марта опять -8 градусов. В пятницу днем +1 и осадки. Так как на градуснике ожидается плюс, то вероятно это будет мокрый снег с дождем. Или дождь с мокрым снегом (зависит от % влажности). Небольшой.

Погода в Иркутске на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023: прогноз на выходные

В ночь на субботу -4. Днем 4 марта +4, облачно с прояснениями и без осадков. Прекрасный выходной день для прогулок на свежем воздухе. Можно смело выходить из дома и подставлять лицо теплому весеннему солнышку.

Как стало известно КП-Иркутск, ситуация кардинально изменится в воскресенье. Ночью 5 марта в Иркутске -7. В темное время суток начнется снег. Продолжится он и днем. Воздух в последний день недели прогреется до +1, а это значит, что осадки иркутян ждут в виде мокрого снега с дождем.

Погода в Иркутске на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023. Данные Гидрометцентра России

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