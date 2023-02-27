Благотворительный аукцион «Мечта ангела» прошел в Иркутске

Фото: Анастасия Гречаная

«Хочу увидеть горы, путешествовать в своем доме на колесах», «Когда я вернусь домой, у нас будет собака», «Желтый квадроцикл», «Котики, котики!» - так отвечают на вопрос о мечте дети, проходящие курс лечения в онкологическом отделении областной детской клинической больницы. Школьники, подростки и совсем еще малыши - все они борются за жизнь, справляясь с болезнью.

В больничных палатах побывали и поговорили с юными пациентами волонтеры. С этого видео и начался благотворительный аукцион «Мечта ангела», который провели 26 февраля в Иркутске автор проекта, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области Дмитрий Ли и директор благотворительного фонда «ТАК надо!» Татьяна Башкатова.

Подобное мероприятие проходит уже второй раз, и все собранные средства направляются на исполнение желаний тяжелобольных детей, а также на покупку необходимого для онкологического отделения оборудования и обустройство там детской комнаты.

Фото: Анастасия Гречаная

О детях, чьи мечты помогает исполнить проект, рассказала заведующая онкологическим отделением Иркутской областной детской клинической больницы Светлана Викторовна Ованесян:

- В Иркутской области онкологический диагноз ежегодно ставится 70 - 85 детям. Эта статистика соответствует мировой. Под наблюдением у нас сейчас более 600 детей, которые перенесли это заболевание. В нашем отделении дети лечатся от 4 месяцев (это самый короткий курс химиотерапии) до полутора лет. Некоторые по полгода не могут выйти на улицу, просто встать с кровати и пройтись по отделению. Конечно, каждому из них бороться с болезнью помогает мечта. Иногда они очень простые: прогуляться, увидеть Байкал. Спасибо вам за помощь в их осуществлении.

На аукционе гостям предлагались картины, написанные студентами Иркутского регионального колледжа педагогического образования, кафедры художественно-эстетических дисциплин. «Дорога будущего», «Москва футуро», «Объятия», «Отблески костра», «Грация», «Песчаная бухта», «Море» и другие - сюжеты для полотен были выбраны не случайно. Девушки-авторы придумывали их, услышав о тех самых мечтах пациентов детского онкологического отделения. Так что у каждой картины указаны два автора. Дополнили список лотов несколько работ от профессиональных художников.

Многие из участников благотворительного аукциона приобретали по несколько работ, стоимость повышалась неоднократно, а за некоторые полотна развернулась нешуточная борьба. Благотворители, которые не смогли присутствовать лично, участвовали в торгах даже онлайн. Итоговая стоимость самой дорогой картины составила 50 тысяч рублей, а в итоге было собрано более 500 тысяч рублей! Более того, один из участников объявил, что готов адресно исполнить мечты нескольких детей - тех самых, которым посвящены приобретенные им картины, и попросил организаторов проекта связаться с ним дополнительно.

Фото: Анастасия Гречаная

Татьяна Башкатова, директор благотворительного фонда «ТАК надо!»:

- Каждая картина - это мечта ребенка, который уже услышал серьезный диагноз. Мы верим, что эти картины принесут особую радость их обладателям. Все вместе мы побудем волшебниками и поможем исполниться желаниям детей, проходящих сейчас лечение. Узнать подробности, а также присоединиться к помощи можно на сайте проекта мечтаангела.рф.

Дмитрий Ли, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области:

- Аукцион полностью оправдал наши ожидания! Собрана сумма, как минимум вдвое превышающая сбор нашего первого аукциона, который прошел в 2021 году. Увеличилось и число участников. Подобные мероприятия мы планируем проводить каждый год и надеемся, что популярность их будет расти, придут новые участники, и вместе мы сможем еще больше помочь детям.

Анна Анчугова, автор картины «Взлет», студентка Иркутского регионального колледжа педагогического образования:

- Передо мной стояла задача изобразить мечту о зеленом мотоцикле от мальчика, который проходит лечение. Долго думала о сюжете и советовалась с преподавателем. В итоге решила изобразить мечту так, словно мотоцикл - это образ стремления к космическим скоростям и высотам. На воплощение задуманного ушло не меньше месяца. Очень рада, что моя работа поможет ребятам выздоравливать.