Помощь мобилизованным в Иркутской области: что положено по закону военнослужащим и их семьям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощь мобилизованным в Иркутской области началась сразу после объявления о призыве. Власти региона помогли людям с дополнительной амуницией, контролировали - как их разместили в учебных центрах, работали с жалобами и обращениями, организовали медосмотр, по итогам которого тех, кто не подходил по здоровью, отправили домой. Сейчас военнослужащие уже зачислены в части Министерства обороны. А в регионе утвердили перечень мер социальной поддержки, предоставляемых мобилизованным и членам их семей. Об этом в прямом эфире рассказали заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Светлана Иевлева.

Помощь мобилизованным в Иркутской области

Есть и меры поддержки, которые сейчас реализуются не везде, а только в некоторых городах и селах. Речь идет о бесплатном питании в детских садах и школах. Но скоро это будет доступно во всем регионе.

– Вопросы организации детского питания в образовательных организациях и освобождения от платы за посещение дошкольных учреждений относятся к полномочиям органов местного самоуправления, - отметила Валентина Вобликова. - И некоторые муниципалитеты уже приняли решения об освобождении от оплаты. Мы также рекомендовали идти по этому пути. И сейчас прорабатываем возможность компенсации из регионального бюджета тем муниципалитетам, которые не смогут решить эту проблему самостоятельно. Именно такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев.

Во время прямого эфира также прозвучали вопросы от семей мобилизованных в Иркутской области о том, как получить возможность бесплатно отправить школьников в детские лагеря, секции, театры. Все это возможно, но сначала матери нужно получить справку о том, что муж мобилизован и предоставить свидетельство о рождении ребенка, где значится фамилия и имя его отца. С этим тоже есть проблемы - несмотря на то, что во время мобилизации ЗАГСы за час оформляли браки и записывали отцов, не все воспользовались возможностью легализовать отношения. Помогать тем, кто об этом не позаботился или воспитывает других детей, которые до призыва были на иждивении бойца, будут индивидуально.

Что же касается путевок в лагерь, то уже сейчас идет запись - и на зимние каникулы, и на летние. Нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства и написать заявление.

Всего в перечне 30 пунктов. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области. Перечисляем основные варианты помощи мобилизованным в Иркутской области.

Помощь мобилизованным в Иркутской области: полный список мер поддержки

- Единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей мобилизованным

-Единовременная выплата получившим ранения при исполнении обязанностей военной службы в ходе спецоперации

300 тысяч в случае в случае ранения

400 тысяч в случае ранения, которое привело к инвалидности 3 группы

500 тысяч в случае ранения, которое привело к инвалидности 2 группы

600 тысяч в случае в случае ранения, которое привело к инвалидности 1 группы

В случае гибели мобилизованного - 1 млн в равных долях каждому члену семьи

- Единовременная денежная выплата 50 тысяч рублей - детям участника спецоперации, если они получают высшее образование на бакалавриате или специалитете

- Обеспечение детей бесплатным питанием 1 раз в день или набором продуктов питания - для детей из многодетных и малоимущих семей

- Направление детей по достижении ими возраста полутора лет вне очереди в государственные детские сады

-Предоставление права вне очереди перевода ребенка в детский сад или школу ближе к месту жительства

-Бесплатные дополнительные секции и кружки в государственных образовательных организациях

-Организация дополнительного профессионального образования членов семьи

- Помощь безработным членам семьи в поиске места

-Консультации по юридическим вопросам

- Психологическая помощь при необходимости

-Компенсация 30% на оплату коммунальных услуг семьям с низким доходом

-Оказание медицинской помощи вне очереди

-Бесплатное посещение культурных, спортивных и физкультурных мероприятий

-Организация ухода за домашними животными призванных граждан

-Организация отдыха детей от 4 до 18 лет

-Организация новогодних подарков, утренников

- Обследование домов на пожарную безопасность

-Адресная помощь