Детки в Сетке: топ-5 опасностей, которые подстерегают подростков в интернете

Есть схемы, о которых надо рассказывать детям. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Дочь, знаешь, зачем тебе могут написать хейтеры? – решила завести с дочерью-подростком за ужином серьезный разговор. И не спроста. Она, уплетая котлету, что-то сосредоточенно рыскала в соцсетях. На мое обращение только буркнула: «Мам, я и так все знаю!», от телефона даже на секунду не отвела глаз.

- А, между прочим, хейтеры могут обмануть на деньги тебя и друзей! – говорю вслух.

Такого дочь-всезнайка как-будто не ожидала услышать. Эффект достигнут: телефон отложен в сторону, ребенок смотрит на меня с неподдельным интересом.

- И-и-и-и?... – произносит дочь многозначительно в ожидании продолжения.

Какие именно опасности подстерегают ребенка в соцсетях, «Комсомолке» рассказали руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов и оперативник ГУ МВД России по Иркутской области, который занимается расследованием уголовных дел в Сети. Его имя не называем сознательно – в интересах следствия.

5 киберугроз для подростков

1. Хейтеры

Думаете, эти люди пишут в комментарий гадости, чтобы лишь потешить собственное эго? Как бы ни так! В большинстве своем – это бизнес и весьма процветающий. Допустим, на странице ребенка появляется ядовитая надпись от незнакомца: «Толстуха!» или «Фууу, какой у тебя немодный прикид… Отстой!». Подростки и так чрезмерно ранимы по природе своей, а тут на-те здрасьте. Даже, если школьница – худышка с отменной фигурой, непременно начет копаться в себе, сходить с ума. А самое главное - обязательно зайдет на страницу обидчика. Но увидит там одну-единственную запись – со ссылкой-переходом на другой сайт. Кликнет! И попадет на фишинговый сайт – портал-двойник, который полностью копирует какой-то реальный веб-ресурс. Там непременно попросят ввести личные данные - логин и пароль. Ребенок выполнит. И таким образом, даст мошенникам полный карт-бланш - доступ к своей странице (например, к аккаунту в соцсетях).

- «Дай денег на час, до завтра, до утра» - как раз такие сообщения затем следуют друзьям подростка, чью страницу вскрыли, - комментирует «КП» оперативник МВД.

Как не допустить:

– Ни в коем случае этого не делайте, не вводите логины и пароли от социальных сетей на других ресурсах, - дает советы оперативник МВД. Тоже самое, кстати, касается различных розыгрышей. Когда вам пишут «поздравляем с выигрышем», это означает «вы – новая жертва». Объясните ребенку, чтобы по-настоящему получить подарок, нужно совершить активные действия, как минимум поучаствовать в чем-то реальном.

2. Первая любовь

- Шантаж фотографиями - вторая по популярности схема обмана в отношении подростков, - говорит оперативник. – Допустим, школьник знакомится в соцсетях. Завязывается общение, переписка, которая доходит до снимков в стиле ню. Юные Ромео или Джульетта посылают снимки, которые собеседник так настойчиво просит. Причем обычно вживую знакомство между ними еще не состоялось. И как только фото оказываются в чужих руках, ребенок становится жертвой вымогателей. Мол, не заплатишь, увидит весь класс, школа, двор, узнают родители.

К слову, на эту удочку часто попадаются и взрослые. Мужчины и женщины в поисках любви тоже пускаются во все тяжкие. Без оглядки доверяют новой или новому знакомому по ту сторону экрана компьютера или смартфона, а потом плачутся в отделениях полиции, в красках рассказывая, какие баснословные суммы перевели пассии по интернету за молчание. Чаще всего той самой пассии вообще не существует. За ней прячется абонент, которого никогда не найдут и не опознают, из другой страны.

Как не допустить:

- Главное правило - нельзя делиться фотографиями и информацией о себе, которая если окажется в общем доступе, может стоить репутации, здоровья, жизни, - говорит оперативник. - Тем более не стоит таковой делиться с незнакомыми людьми. Нужно ребенку объяснить, что в соцсетях о своей жизни нужно рассказывать, как можно меньше, а лучше вообще не рассказывать. Зачем? Чтобы квартирные воры узнали, что вы с семьей на Мальдивах, а квартира пустая, или в гараже стоит дорогой квадроцикл. Даже информацию о родителях преступники могут использовать против семьи, например, как компромат.

3. Группы смерти

- Те самые «Синие киты» и подобные им группы в соцсетях, в которые вступают подростки с суицидальными наклонностями, - объясняет эксперт. – Обычно в них попадают подростки, имеющие психологические сложности, кому не хватает живого общения. Другая причина – чувство причастности к некой элитной касте, какими представляются закрытые сообщества. На самом деле такие существовали всегда. В прошлом веке были, например, сатанинские. Идея игры со смертью передается из поколения в поколение, меняется только формат. Правда, спешу успокоить – такие группы далеко не всегда опасны. Большинство вообще созданы для других целей – для оттачивания мастерства управления массой. Чаще всего за администраторами групп смерти прячутся обычные рекламщики или смм-щики, кому необходимо создать сообщество для продвижения каких-то брендов. Подростки им нужны в качестве живых ботов, то есть живой аудитории. Почему подростки? Их проще всего объединить в сообщество. Задания дают шуточные. Как только развивают сообщество до определенных масштабов, переименовывают его в группу фанатов, допустим, какой-то марки кроссовок. Конечно, бывают и иначе, когда детей затягивают действительно в группы смерти. Но туда, важно понимать, не попасть без определенного отсева.

Как не допустить:

- Эту схему детям следует объяснить в доверительных беседах, - говорит оперативник. – Ребята должны понимать, что их могут использовать втемную, водить за нос. Если будет объяснять такие простые вещи, как устроен интернет, на чем там зарабатывают деньги, дети вообще не станут замечать этих групп, проходить мимо. Кроме того, не лишним будет читать переписку детей в соцсетях, смотреть, на какие группы ребенок подписан, чем интересуется. Тогда точно избежите беды.

4. «Школа заминирована»

- Еще одна опасность, которая набирает обороты – сватинг, - говорит оперативник. - Заключается в том, что полиции поступает сообщение о минировании или убийстве с аккаунта подростка. Это серьезное преступление. И ребенка в нем обычно подставляют.

Кто? Другой подросток, с которым в ссоре.

- Исполнителей обычно находят на форумах, в группах и чатах, часто они «сидят» в других странах и за деньги готовы сообщить о минировании от имени обидчика, - говорит оперативник. - Цена услуги разная, в зависимости от сложности. Эту схему сразу видно и мы понимаем, что ребенок не виноват, его подставили. А вот исполнители попадают под уголовную ответственность.

Как не допустить:

- Разрешить детский конфликт, ведь именно он всегда является причиной, - советует эксперт.

5. Маньяки

- Это редкие случаи, но периодически получается их поймать, - говорит оперативник. - Одним достаточно переписки, другим – интимных фото, а бывает, что извращенцы назначают детям встречи. Не так давно у нас расследовалось дело, когда обычный семейный инженер крупного предприятия из Иркутска искал через соцсети встречи с девочками, а потом проводил с ними время. В основном его жертвами становились подростки из домов-интернатов. За это предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

Как не допустить:

- Еще раз следить за переписками в соцсетях ребенка, его интересами, - говорит эксперт.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Владимир УЛЬЯНОВ, руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности:

Самая главная угроза - в голове

- Молодые люди психологически неустойчивы, их легко вывести из равновесия, они поддаются влиянию, а оттого (как впрочем, и пожилые люди) часто становятся лакомой мишенью для аферистов и психов. Однако разница в том, что наших мам и пап, бабушек и дедушек обманывают, потому что они плохо понимают, как все устроено в интернете. А дети, напротив, хорошо осведомлены, более гибкие, «я все знаю, могу, умею». И стремление изучить новое, открывать неизвестные приложения и ссылки, любопытство может сыграть злую шутку. Так что самая главная угроза на самом деле заложена в голове человека. Прежде чем сделать – подумай. Самих же схем афер великое множество и здесь важно объяснить ребенку, что интернет – это не только дружелюбное пространство, где можно обмениваться сообщениями с друзьями, пересылать фото, ставить лайки. За Верой Петровой из 8А может скрываться совсем другой человек. А из-за походов на ненужные сайты и скачивания приложений может сильно пострадать семейный бюджет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана Савчук, практикующий психолог

«Если ребенок доверяет, посоветуется с родителями»

- Социальные сети сегодня являются для детей площадкой для общения и запретить их нельзя. Другое дело объяснить подросткам, что люди, с которыми они ведут разговоры, должны быть им лично знакомы. В противном случае можно посоветоваться с родителями, а нет ли угрозы обмана. Для этого между взрослыми и детьми должно быть сформировано доверие. Конечно, есть дети, которые скажут «у меня все под контролем». Но и им все равно надо рассказывать, что их могут обмануть на деньги или спровоцировать на что-то плохое. Как завоевать доверие? Интересуйтесь кто в друзья у вашего ребенка, его желаниями, страхами. Пусть он знает, что если что-то случится, то не встретит гневной реакции, а вы вместе разберете ситуацию и ее решите.

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