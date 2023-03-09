Вячеслав Фетисов собрал легенд хоккея на льду Байкала: смотрите яркие фото

Вячеслав Фетисов на Байкале. Фото: Евгений Михайлов.

Судно на воздушной подушке хивус мчится по кристально чистому байкальскому льду и останавливается у самого берега поселка Большое Голоустное, что в 120 км от Иркутска. Погода – около нуля по Цельсию. На борту – олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Жамнов и Андрей Коваленко. Разбавляет компанию настоящих мужчин Ирина Роднина, не менее титулованная и известная королева фигурного катания.

- Мы с Ириной Константиновной позавчера встретились в Госдуме и я ей говорю: «Мы едем на Байкал». А она тут же: «Я с вами». И вот сегодня величайшая спортсменка всех времен и народов с нами, - крепко обнимает Фетисов Роднину и дарит цветы. На календаре – 8 марта.

- Как вы к нам мужчины относитесь, оберегаете и любите, так и мы должны оберегать нашу природу, - улыбается Ирина Константиновна, в руках держит тюльпаны и мягкую игрушку - байкальскую нерпу. – Такой праздник сегодня, и погода замечательная, и место совершенно сумасшедшее.

И каток, и арена

Дети и взрослые катаются на коньках, у кого и нет – просто скользят в обычной обуви и от этого радуются. И ждут начала игры. Байкальский лед удивляет замысловатыми узорами: пузырьками, палочками, снежными вкраплениями. Кажется, что его толщина метр, не меньше. От ощущения, что внизу бездна самого большого резервуара чистой воды на планете, кружится голова.

Собралось много зрителей. Фото: Евгений Михайлов.

Погода была прекрасной. Фото: Яна ЛИСИНА

А на арене, к слову экологичной, ибо даже бортики у нее тоже ледяные, уже все готово для матча! 400 мест на трибунах мгновенно обретают статус занято, многие стоят и с нетерпением ждут.

Ирина Роднина. Фото: Евгений Михайлов. Фото: Яна ЛИСИНА

Фетисов выкатывается на арену в красно-белой форме под легендарным номером «Два». Рев болельщиков, всеобщее ликование, звучит гимн. Легенды мирового хоккея выстроились в струнку, как будто на самых престижных соревнованиях. Пропели гимн. А затем почтили минутой молчания память погибших в зоне СВО. Звенящая тишина вокруг сменилась стартовым свистком.

Фетисов выходит на лед. Фото Евгений Михайлов.

Разминка перед игрой. Фото: Яна ЛИСИНА

Легендарный номер Два. Фото: Яна ЛИСИНА

- Добрый день, уважаемые болельщики! Мы сегодня - свидетели исторического события в самом прекрасном месте на планете Земля, - говорит бархатным голосом комментатор Яков Воронов. – На льду священного озера начинается товарищеский матч сборной Иркутской области и легенд хоккея.

Команды готовы к началу. Звучит гимн, потом минута молчания. Фото: Яна ЛИСИНА

В команде региона все хоккеисты – любители, капитан – губернатор. Реверанс приветствия и игроки разгоняются по льду. Делать это непросто, ведь это он настоящий, с «сучками» и «задоринками и кое-где есть даже лужицы. Но за спортивными успехами никто не гонится, хотя азарт присутствует! Распечатали счет иркутяне.

Игра завершилась вничью. Фото: Евгений Михайлов.

Легенда мирового хоккея. Фото: Евгений Михайлов.

Первый период завершили с небольшим преимуществом, но звезды отбились и закончили матч дружественно - вничью! Все это время ворота обладателей кубков Стэнли оберегала Александра Лемешова. Удивительно, но у нее в этот день было не только законное 8 марта, но еще и день рождения! А еще Наталья служит в Вооруженных силах, в ракетных войсках.

Александра Лемешова, вратарь команды звезд. Фото: Яна ЛИСИНА

- В хоккей играют настоящие мужчина, что скажете? – спрашивают журналисты.

- Нет, это трус не играет. А женщина или мужчина ты – нет никакой разницы, мы все любим хоккей, - улыбается Александра. – Для меня этот матч самый лучший подарок и на день рождения и на 8 марта.

Александра играет в Ночной Лиге Женского хоккея, в ангарском клубе «Ермак».

- Конечно, это все любительский уровень, - говорит она. – Как пришла в спорт? Шла мимо катка, там играли мальчишки, и у них не было вратаря. Постоишь? Постою. А дальше понравилось, я стала тренироваться.

Фото на память. Фото: Яна ЛИСИНА

С болельщиками после матча. Второй справа Александр Якушев. Фото: Яна ЛИСИНА

Болельщики не отпускали

Болельщики облепили кумиров спорта со всех сторон, делали фото, а за автографами образовалась очередь. Много было ребятни. Ну, кто не мечтает о хоккейных трофеях! И не только мальчишки, но и девчонки!

Вячеслав Фетисов общается с болельщиками. Фото: Яна ЛИСИНА

- У нас дочки занимаются, - говорят мамы девочек Марина Волкова и Екатерина Сороковикова. – Вчера дети были на мастер-классе, который проводил Вячеслав Фетисов, а сегодня мы приехали посмотреть игру. У нас в Иркутске недавно открылась ледовая арена, и мы надеемся, что будет развиваться спорт.

А еще в тот день провели турнир Ночной хоккейной лиги среди взрослых. Победила команда ИНК-Байкальский айсберг. Вячеслав Фетисов вручил мужчинам кубок. Он и сам по себе ценен, а уж получить его из рук Фетисова, наверное, счастье для любого игрока.

- Хоккей меня воспитал, многому научил, - говорит 22-летний нападающий Никита. В обычной жизни он в столь юном возрасте уже управляющий сетью компьютерных салонов. – Мне не удалось пробиться в профессиональный спорт, но я с большим удовольствием играю в любительском. А эта игра просто подарок! На арене такой тонкий лед, гладкий, шайба катится, а здесь, на Байкале, лед совсем другой, с трещинами. Шайба прыгает, но надо было адаптироваться и выигрывать.

Вячеслав Фетисов вручил кубок команде. Фото: Евгений Михайлов.

Победители ИНК Байкальский Айсберг. Фото: Яна ЛИСИНА

А на небольшом поле рядом прошли игры НХЛ. Фото: Яна ЛИСИНА

- Ночная Хоккейная лига была основана много лет назад. Ее суть как раз поддерживать любительский хоккей и хорошо, что игра проходит сегодня на Байкале. Заодно и к его проблемам привлекается внимание, - говорит тренер Дмитрий Вахрушев.

Экологический хоккей

- Вячеслав Александрович не только на спортивных площадках защищал нашу страну, побеждал, но теперь он взял на себя великую миссию защищать нашу природу и сберегать ее для будущего поколения, - говорит Роднина.

Фетисов является руководителем Всероссийского общества охраны природы, послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике. Он постоянно поднимает вопросы экологии и визит его на Байкал, разумеется, не случаен. Так же как и весь этот праздник, это проект ОНН «Последняя игра». Матч буквально кричит: обратите внимание! Посмотрите, какое шикарное, чистое, необыкновенно сильное место, Байкал. И для этого организаторы очень постарались: на озеро приехали журналисты со всех федеральных СМИ.

Хоккеистки ангарского "Ермака" тоже вышли на лед. Фото: Яна ЛИСИНА

- Исчезновение биоразнообразия – тема, которая требует серьезных решений, - говорит он, прежде всего. - Мы обязаны на примере озера Байкал искать меры, как это предотвратить. И думать о будущем поколении.

Он поздравляет женщин с их днем и снова и снова возвращается к экологической повестке.

- Байкал - это наше общее достояние. Мы сделаем все возможное, чтобы эта уникальная система не была разрушена. Чтобы грамотный подход к развитию Байкальской территории стал научно обоснованным и поддержанный обществом. И самое главное – приносил нам радость и пользу на тысячелетия вперед.

Вторят ему и другие наши легенды: Байкал заряжает на год вперед. Каменский, который был здесь раз пять, уже ждет следующей игры. Яковлев отмечает, что рад был встретиться с друзьями, которых у хоккеистов здесь много. Коваленко говорит, что на берегах озера живут добрые люди, а еще им очень повезло с погодой. Голубое небо и отражающееся в кристально чистом льду солнце, - это невероятно, бесценно….

Команда олимпийских чемпионов погрузилась на борт хивуса, а на сцене у опустевшей арены начался концерт. На лед вывалили семьи с детьми, парочки на коньках, болельщики, которые приехали и из других городов. Все гуляли до позднего вечера и любовались байкальским льдом, который теперь и самый большой в мире каток и хоккейная арена.

Хивусы курсируют по льду. Фото: Яна ЛИСИНА

КТО ЕСТЬ КТО

Вячеслав Фетисов - посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, председатель Всероссийского общества охраны природы, двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион СССР, десятикратный чемпион Европы, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Алексей Касатонов - двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.

Валерий Каменский - олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, Заслуженный мастер спорта СССР.

Андрей Коваленко - олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР.

Алексей Жамнов - олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, главный тренер сборной России по хоккею с шайбой.

Николай Гуляев - олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта СССР, конькобежец.

Александр Якушев - Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер России.

Ирина Роднина - трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы.

Фото: Евгений Михайлов.