Наша Анечка сильно хочет жить!: семья с пятью детьми выхаживает дочь после страшного ДТП, выживая на 22 тысячи в месяц

Семья с пятью детьми выхаживает дочь после страшного ДТП, выживая на 22 тысячи в месяц. Фото: личный архив семьи Шишкиных

Две фотографии - на обеих 9-летняя Аня Шишкина из Иркутска. Та, что слева, была сделана до того, как жизнерадостный, лучезарный, улыбающийся ребенок попал в страшную аварию. Больница, реабилитация, снова больница. Сказать, что жизнь семьи Шишкиных это ДТП разделило на до и после, - ничего не сказать. Прогнозы врачей неутешительные. Сможет ли Аня вернуться к прежней жизни, о чем так мечтают ее родители? Остается только надеяться и верить…

- Она и в больнице все время улыбается, врачи говорят, настоящий боец, - тихим голосом рассказывает ее мама Ольга, боясь разбудить дочурку. - Так сильно наша Анечка хочет жить.

«Подумала, что уже взрослая»

«Днем 7 сентября водитель микроавтобуса Toyota Alphard сбил девочку на улице Байкальской в Иркутске. Полиция разыскивает родителей пострадавшего ребенка», - такое сообщение появилось в СМИ и соцсетях два месяца назад. Прилагалось шокирующее фото: на асфальте без сознания лежала школьница, на голове - рана. Обувь девочки от удара отлетела в сторону. В МВД надеялись, близкие узнают девочку по зеленой курточке и штанам с рисунком.

- В тот день я обещала дочкам, у нас в семье пятеро детей, что после работы отведу на первое занятие по воздушной гимнастике, - вспоминает Ольга Шишкина. – Спортивный комплекс находится как раз недалеко от АЗС, где была старшей смены. Ане так этого хотела, не могла дождаться! Просила прийти поскорее, но я ведь не могла убежать с работы, просила Аню набраться терпения. Не послушала… Муж был в тот момент дома, убирался на балконе. Аня воспользовалась случаем, незаметно оделась и прошмыгнула в дверь. Побежала в спорткомплекс одна… Наверное, решила, что уже взрослая.

Шишкины и не подозревали, что ребенка нет дома, были уверены – она в своей комнате. О том, что произошло Ольга узнала из соцсетей. Увидев фото Ани, она впала в шок. В полиции ей рассказали, что девочку в тяжелом состоянии доставили в Ивано-Матренинскую больницу. Чтобы спасти школьнице жизнь, врачи провели экстренную операцию, после чего пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Когда следователи показали мне кадры с видеорегистратора, который снял момент аварии, у меня помутился рассудок, - вспоминает Ольга. - Аня выбежала на проезжую часть, машины в первых трех рядах успели остановиться, а в четвертом… летел Alphard. С самого детства я учу детей, что переходить дорогу можно только по «зебре». До сих пор не понимаю, что на нее нашло.

«Не сможет ходить и говорить»

Из реанимации в отделение нейрохирургии юную пациентку перевели спустя только 20 дней. Казалось бы, все самое страшное позади, но специалисты готовили Шишкиных к тому, что из-за тяжелой травмы головы их дочь никогда не восстановится – не сможет ходить и даже разговаривать.

- Но уже через 1,5 месяца Анечка сделала первые шаги! - вспоминает Ольга. – И заговорила, несмотря на то, что ей установили трахеостому – искусственный свищ в трахее, который помогает дышать. Врачи назвали это чудом.

Все это время вместе с дочерью в палате находился папа – на него легли основные заботы по уходу за Анечкой. С работы пришлось уволиться, ведь девочку нельзя оставить одну без присмотра даже на 10 минут. На маме остальные четверо ребятишек, дом, походы по магазинам, аптекам, готовка, больничные передачки и работа. Девочка шла на поправку с огромной скоростью, но испытания не закончились - подцепила коронавирус, потом гнойный бронхит. Из-за него третьекласснице пришлось вновь вернуться в больницу. Все это время деньгами помогали родственники и просто неравнодушные люди. Только одни пеленки и памперсы для Ани, которые было необходимо покупать каждые два дня, обходились в 3-5 тысяч рублей.

- Сейчас она проходит реабилитацию дома, - продолжает говорить иркутянка. – Каждый день мы ездим на ЛФК, массажи и физиотерапию в поликлинику. Передвигаться самостоятельно по квартире Аня не может – ее тело не трясет только в лежачем положении. Также мы замечаем у нее провалы в памяти, быструю утомляемость и резкую смену настроения. Ее может довести до истерики любой пустяк. О посещении школы речи, конечно, не идет, планируем перевод на домашнее обучение.

Больше 300 тысяч на лечение

Из-за того, что практически все время Ольга посвящает уходу за 9-летней дочерью, ей пришлось сменить работу. Она ушла с должности старшей смены на менее оплачиваемую в той же сети АЗС. Работая по ночам оператором-кассиром с графиком 2\2, сибирячка получает зарплату в два раза меньше, чем раньше. Сейчас семья с пятью детьми выживает на 22 тысячи рублей в месяц.

- Мы будем подавать иск с требованием к водителю возместить моральный ущерб. Назначена автотехническая экспертиза, которая покажет, мог ли он избежать аварии. Также предстоит оценить степень тяжести вреда здоровью дочки. Только по приблизительным подсчетам за несколько месяцев на лечение ушло не меньше 300 тысяч рублей.

Тем временем, в полиции подтверждают, что в момент ДТП 36-летний мужчина был трезв. В обстоятельствах случившегося продолжают разбираться сотрудники прокуратуры и МВД.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ АНЕ

Семье Шишкиных требуются продукты питания и материальная поддержка. Важна любая помощь. Также родители ищут тех, кто мог бы заниматься с их детьми.

Связаться с мамой девочки или сделать денежный перевод можно по телефону:

8 (902) 567- 86-19 Ольга Шишкина (Сбербанк)

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