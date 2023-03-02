Таксист сохранил пассажирке 700 тысяч рублей, услышав всего одну фразу из ее телефонного разговора

В Иркутске водитель такси помешал мошенникам похитить у пассажирки 700 тысяч рублей. Фото: личный архив героя

Был вечер, я, как обычно, заступил на смену, - вспоминает 40-летний иркутянин Виктор Омолоев. – Водителем подрабатываю. И довольно давно. Случалось в поездках всякое (смеется). Но такого, как в тот раз, точно нет…

А произошло вот что. Около девяти часов вечера в салон автомобиля Виктора села пассажирка. Пенсионерка назвала адрес. Конечная точка маршрута – частный дом, тупиковая улица. Ничего удивительного так-то, но пассажирка всю дорогу не выпускала телефон из рук, беспрерывно и нервно с кем-то разговаривала…

- Когда доехали, женщина начала озираться по сторонам, - рассказывает Виктор. – Сказала собеседнику: «Здесь нет банкомата, только частный дом»... Через динамик, хоть и не была включена громкая связь, я слушал ее собеседника, голос довольно громкий. Мужчина на том конце провода ответил: «Ничего страшного, сейчас мы найдем банкомат. Выходите!».

Виктора происходящее смутило. Он решил вклиниться в беседу. Аккуратно поинтересовался, не просят ли ее перевести кому-то деньги… В ответ услышал: «да!». Предчувствия не подвели. Мужчина догадывался, что пенсионерку пытаются провести телефонные мошенники. Объяснив это своей пассажирке, таксист предложил отвезти ее в отделение полиции. Но и аферисты не дремали. И до них донеслись обрывки фраз и трубки. Они заподозрили, что «сделка» срывается и перешли к угрозам. Начали требовать, чтобы женщина немедленно покинула салон автомобиля и прекратила общение с кем-либо еще.

- Из диалога я понял, что звонившие были якобы сотрудниками банка. Легенда известная. Мол, мошенники пытаются завладеть деньгами, нужно срочно перевести средства на «безопасный счет», - рассказывает Виктор. – Все это время она повторяла, что не может бросить трубку и находилась в каком-то ступоре. Тогда я предложил положить телефон в карман, чтобы они хотя бы нас не слышали. Пытался объяснить, что если это действительно сотрудники банка, то им нечего бояться и они могут также пообщаться с полицейскими.

Чуть позже, в полиции, иркутянка удостоверилась – ее действительно обманули. Оказалось, женщина уже успела перевести около 400 тысяч рублей на «безопасный счет». И на достигнутом аферисты не остановились. Понимая, что жертва сидит на крючке прочно, под разными предлогами заставляли взять кредит еще на 700 тысяч рублей. Кстати, именно мошенники и заказали то самое такси, за рулем которого оказался Виктор.

- В настоящий момент руководством МУ МВД России «Иркутское» решается вопрос о поощрении бдительного гражданина, - рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.

Виктор признается, что героем он не считает. Скромно лишь отвечает, что рад, что смог уберечь пассажирку влезть в еще большие долги.