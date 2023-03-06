Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 марта 2023 будет весьма разнообразной Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в понедельник, 6 марта, дует ветер со скоростью 5-10 м/с, на небе - переменная облачность, вечером пойдет слабый снег. В городе воздух днем прогреется до +1…+3 градусов. Если кажется, что дневные температуры воздуха уже с нами навсегда, то это не так. Синоптики предупреждают о похолодании. Смотрим, какой будет погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 марта 2023.

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 марта 2023: прогноз на будни и 8 марта

Первая половину недели действительно пройдет под знаком плюс – столбики на уличных термометров с понедельника по среду стабильно будут подниматься выше нуля градусов. Так, днем в понедельник, +3. В ночь на вторник похолодает до -8, но днем 7 марта +4 и … небольшой дождь. Его вероятность 83%, выпадет 0.1 мм. К вечеру похолодает и осадки превратятся в снег. Снег и до -6 обещают метеорологи Гидрометцентра России в ночь на среду. Выпадет до 0.5 миллиметров осадков. Днем 8 марта облачно с прояснениями и синоптики обещают +3 и временами небольшой дождь.

Ночь на 9 марта будет самой теплой на этой неделе – Гидрометцентр РФ обещает облачно, без осадков и до -4 градусов. Несмотря на то, что ночь на четверг будет самой теплой на этой неделе, днем 9 марта начнется похолодание.

- 9 марта в Иркутске облачно, небольшие осадки в виде дождя со снегом, - говорят специалисты. – Днем ожидает 0 градусов.

После этого нуля, остается ждать только отрицательных температур, как ночных, так и дневных. Ночью 10 марта -14, днем в пятницу до -4 и небольшой кратковременный снег.

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 марта 2023: прогноз на выходные

В ночь на субботу до -15 небольшой снег. Выходные 11-12 марта в Иркутске пройдут без осадков. 11 марта иркутян даже побалует весеннее солнышко. Однако, по сравнению с минувшими выходными, будет прохладно – до -3. Ночью 11 марта -11 градусов и без осадков. И, кстати, в воскресенье снова потеплеет: небо спрячут облака, но воздух прогреется до +4.

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 марта 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 6 по 12 марта 2023. Данные Гидрометцентра России

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