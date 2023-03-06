Лидер ЛДПР Слуцкий призвал волонтеров Иркутска объединиться для помощи бойцам СВО

Фото: Родион Севастьянов.

Волонтеры Иркутска вступили в ряды желающих помочь участникам специальной военной операции (СВО). Действуя под лозунгом «Плечом к плечу», они организовали в своем городе швейбат. Эту инициативу поддержала партия ЛДПР, сообщили в пресс-службе политической организации.

Лидер партии Леонид Слуцкий рассказал, что так называемые швейбаты, которые в буквальном смысле слова одевают российских бойцов, уже активно формируются по всей стране. С каждым днем бойцов невидимого фронта становится все больше. В основном шитьем занимаются женщины. Для кого-то это профессиональный выбор, а кто-то помогает в свободное от основной работы или семейных дел время. Их вклад в общее дело неоценим.

- Мы, партия ЛДПР, взяли швейбаты под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что швейбатов станет больше по всей России. Победа - это наше общее дело. Мы обязательно победим, - заявляет политик.

Фото: Родион Севастьянов.

Движению «Шьем для наших» уже около полугода. Начиналось все с того, что несколько активисток обратились в партию и предложили свою помощь. Сейчас это целое сообщество, которое объединило 150 городов России. Они шьют для бойцов нательное и термобелье, маскировочные сети, зимние варежки и балаклавы, шапки и дождевики. Женщины не скрывают, что многие присоединились к движению после того, как в зону СВО ушли их мужья, отцы и братья. Так они ощущают, что оказывают им свою поддержку.

В Иркутске к группе «Шьем для наших» присоединилось уже более 60 участников. Они отшили несколько партий флисовых кофт, а также аптечки, подсумки и многое другое. Сейчас ждут поступления новых материалов и сразу же вернутся к работе.

- Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, - добавляет Леонид Слуцкий.

Фото: Родион Севастьянов.

В ЛДПР призывают волонтеров и патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создали специальный ресурс плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней. Это может быть что угодно. К примеру, в Санкт-Петербурге создали центр социальной и психологической помощи участникам СВО «Возвращение». Туда могут обратиться участники боевых действий, вернувшиеся с линии соприкосновения. Зачастую им требуется помощь специалистов, чтобы вновь привыкнуть к мирной жизни. Здесь же им оказывают правовую помощь и решают социально-бытовые вопросы.