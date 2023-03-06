Гадалки из Новосибирска завезли корь в Братск: врачи ищут всех, кто посетил их сеанс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На фоне постоянных новостей про коронавирус, грипп и ОРВИ, немного стала пропадать с радаров информация о такой болячке как корь. Тем временем, кажется, она постепенно атакует Иркутскую область. Например, только в одном Братске уже пять случаев. А тут, внимание, виной всему гадалки! Не понимаете, причем здесь это? Тогда читайте наш материал, рассказываем.

Как оказалось, в город приехала семья из Новосибирска. Еще 27 февраля взрослые вызвали скорую помощь для своих детей, диагноз врачей - корь. Чуть позже болезнь повалила и самих родителей. Все бы ничего, казалось бы, можно же просто изолироваться и переболеть. Но нет, ситуация прилично так обострилась по причине того, что семейство непростое... Они проводили для местных жителей спиритические сеансы по личным вопросам.

Сколько таких клиентов успели обслужить уроженцы Новосибирска - большой вопрос. Теперь власти и медики очень просят горожан вспомнить, не бывали ли они в последнее время у гадалок или медиумов.

Если вдруг да - точно стоит обратиться в медучреждение и поставить прививку от кори. Это предотвратит заболевание опасным вирусом и не даст ему распространиться дальше по городу.

Как рассказала врач-эпидемиолог горбольницы №5 Светлана Кунекова, вакцина в городе есть, достаточно просто изъявить желание прийти. Ведь даже если вы и заразитесь, то с прививкой точно будет легче протекать болезнь, уверяет она.

Специалисты отмечают, что корь является очень серьёзным заболеванием. При контакте с больным заражение происходит практически в 100% случаях — это если человек не был привит или не болел ранее корью. Корь страшна своими осложнениями в виде тяжёлых пневмоний, менингитов, конъюктивитов, энцефалитов и склеротического панэнцефалита — это заболевание может появиться даже через 10 лет после перенесенной кори.

Сейчас со всеми соседями того семейства проведена беседа, им также рассказали о необходимости привиться.

В общем и целом, ситуация контролируема, эпидочаг локализован, границы очага также определены, - отметил заместитель руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Евгений Антонов.