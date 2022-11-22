Мужчина решил, что он как десантник с боевым опытом принесет больше пользы сейчас в качестве участника спецоперации. Фото: пресс-служба администрации Читы

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников ушел в отставку, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале. Мужчина решил, что он как десантник с боевым опытом принесет больше пользы сейчас в качестве участника спецоперации.

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников отправится добровольцем в зону СВО

- Александр Михайлович действительно ушел от нас, - рассказали в администрации Читы. – Мы не в праве комментировать его решение вернуться в вооруженные силы, которым он в свое время отдал больше 13-ти лет.

Что известно о сити-менеджере Александре Сапожникове? Александр Сапожников родился в городе Краснокаменск, Читинской области. Ему 46 лет. Из биографической справки на сайте «Единой России» известно, что в 90-е годы он проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, в рядах воздушно-десантных войск. Принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Там же получил ранение. В 1998 году Сапожников подписал контракт и его перевели в автомобильную бригаду города Читы. В 2009 году старые раны дали знать о себе и Александр Сапожников был уволен из армии по состоянию здоровья. Является ветераном боевых действий.

В 2013 году мужчина окончил Забайкальский государственный университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». А в 2014 году началась его политическая карьера. Именно в этот год Александра Сапожникова избрали депутатом Думы городского округа «Город Чита».

Биография чиновника увлекательна также и тем, что его жизнь связана с… кинематографом. В 2017 Александр Сапожников стал директором муниципального предприятия «Кинотеатр Удокан». А потом и вовсе принял участие в съемках фильма известного бурятского режиссера Солбона Лыгденова «321-я Сибирская». Картина повествует об участии в Сталинградской битве стрелковой дивизии, сформированной из сибиряков.

Биография чиновника увлекательна также и тем, что его жизнь связана с кинематографом. Фото: из личного архива Солбона Лыгденова

- Знаю Александра давно, еще до его политической карьеры. Он мой друг, товарищ и соратник. Я могу полностью на него положиться, - рассказывает режиссер Солбон Лыгденов. – В свое время он сам вызвался помогать мне в создании художественного фильма «321-я сибирская». Это картина о наших земляках на фронтах ВОВ. Михалыч принял самое активное участие в подготовке, организации съемок. Помогал тем, что привлекал административные ресурсы региона, бизнесменов и активистов. Сам лично постоянно находился рядом при подготовке и непосредственно при съемке картины. И даже сыграл небольшую роль, в которой воплотил образ генерал-майора Александра Родимцева, командующего 13-й дивизией. Человек честный и прямой, бесхитростный, абсолютно искренний. Помощь его в нашем деле была максимальной и поэтому отношусь к нему с большим уважением!

А в 2016 году Александр Сапожникове и вовсе снял свой первый фильм. Об этом сообщает интернет-портал «Чита-онлайн». Картина называется «Своя дорога» и повествует о жизни детей-сирот. Фильм получил награду на Забайкальском международном кинофестивале. Тема выбрана не случайно. В детстве Александр сам успел пожить в детском доме. Оттуда его вместе с братом забрала бабушка.

Солбон Лыгденов признается, что решение Сапожникова отправиться в зону СВО абсолютно в его духе.

Солбон Лыгденов признается, что решение Сапожникова отправиться в зону СВО абсолютно в его духе. Фото: из личного архива Солбона Лыгденова

- Он воин! И он не может оставаться в стороне, - поясняет Солбон Лыгденов. – Волнуюсь ли я за него? Конечно! Я волнуюсь в одинаковой степени за каждого, кто сейчас находится там

Александр Сапожников заступил на должность первого заместителя руководителя администрации Читы 14 мая 2019 года. В этот же день, в связи с отставкой главы администрации Олега Кузнецова, стал исполняющим обязанности главы администрации городского округа «Город Чита». Позже – руководителем администрации городского округа «Город Чита». Коллеги чиновника характеризуют Александра Сапожникова как достаточно динамичного руководителя.

- Мы планомерно работали, развивались. Объекты сдавались, дороги строились, - рассказали в администрации Читы. – Сити-менеджер Читы Александр Сапожников отправится добровольцем в зону СВО. Вернется ли он к своим обязанностям после прохождения службы? Нам пока неизвестно.