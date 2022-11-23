Хотел убить из-за шумного ремонта. Иркутянин, подложивший взрывчатку в лифт для расправы с соседом, пойдет под суд

Случайно в лифте оказался не сам сосед, а его ничего не подозревающий сын Фото: Андрей СИНЬКОВ

Прошел почти год с того дня, когда жителей Иркутска потрясла новость о взрыве самодельной взрывчаткой в многоквартирном доме. 30 ноября 2021 года в одном из подъездов дома по улице Маршала Конева произошел хлопок, пострадал один мужчина. 23 ноября 2022 года следователи завершили сбор доказательств и передали уголовное дело в суд. Ответственность понесет 50-летний житель этого же дома. Но что произошло?

Источником взрыва стала кабина лифта, в которой оказался человек. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и раскрыли двери лифта. Мужчина лежал на полу в крови, штанины были порваны, а на ногах и теле - раны. Его отвезли в больницу и начали проверку. Кабина лифта была раскурочена, в подъезде скопился странный дым. После опроса жильцов стало ясно, что причиной стал хлопок от взрывного устройства.

Пострадавшим оказался 30-летний иркутянин. Его родители живут в этом доме и имеют давний конфликт со странным соседом, который ненавидит шум. Этот сосед постоянно приходил к их порогу и жаловался, часто стучал по батареям и ссорился с главой семьи, отцом пострадавшего. При этом, по словам жены "шумного соседа", они музыку не слушают и ведут себя спокойно, как и все. Но в какой-то момент действительно начали капитальный ремонт в квартире. Однако рабочие шумели только днем, вечером отправлялись домой с объекта, а на выходных даже не появлялись в доме. Не выдержав, обвиняемый решил свести счеты с сибиряком.

Он сделал взрывное устройство без поражающих элементов и собирался подложить его неприятелю, когда тот будет спускаться в лифте к припаркованной машине. Но в этот день сын попросил взять автомобиль, чтобы съездить по делам. Войдя в лифт, он не придал значение странному пакету в углу.

- В ходе обысков в квартире и гараже обвиняемого обнаружены и изъяты различные химические вещества и предметы, интересующие следствие, - рассказали в СК Иркутской области.

В МВД Приангарья отметили, что прокуратура уже утвердила обвинение и направила дело в Свердловский районный суд Иркутска. Мужчину обвиняют по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". Ему может грозить лишение свободы до 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянин подложил взрывчатку в лифт соседу из-за шумного ремонта

В ноутбуке задержанного обнаружили десятки статей о том, как изготовить взрывчатку (подробнее)