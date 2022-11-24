В магазинах «Слата» растет спрос на мандарины

Самые популярные цитрусовые этой зимы - лимоны из Турции и мандарины из Китая. Фото: ООО «МАЯК».

В преддверии Нового года наступил сезон цитрусовых. Традиционно в торговой сети «Слата» хороший выбор: есть мандарины из Турции, Марокко, Египта, ЮАР и КНР. За последние месяцы года здесь планируют продать около 500 тонн цитрусовых - не меньше, чем в прошлом году.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются китайские мандарины.

- В этом году главной особенностью в продажах можно назвать появление цитрусовых из КНР. В прошлом году их ввоз был запрещен, и тогда мы продали более половины от всего объема турецких мандаринов. Сейчас лидерами стали мандарины из КНР - около 36%. Они всегда были дешевле на 15 - 20%, нежели из других стран, - отмечает руководитель направления фрукты-овощи в ТС «Слата» Андрей Зудов.

Фото: ООО «МАЯК».

На прилавках также появилось помело из Китая - этот фрукт пропадал тоже по причине запрета ввоза фруктов из Поднебесной. Любителям приходилось довольствоваться израильским аналогом - свити. Однако помело явно нравится сибирякам больше - продажи возросли в 4,5 раза.

Не менее требовательны жители Приангарья и к лимонам. В сети супермаркетов «Слата» представлены турецкие лимоны. Спрос на них вырос на 20%, а цена снизилась на треть, по сравнению с прошлым годом. При этом к более сладким иранским лимонам покупатели отнеслись настороженно - свою роль сыграли и непривычный вкус, и более высокая цена.

В любом случае каждый фрукт, перед тем как попасть на полки магазинов сети «Слата», проходит тщательную проверку. Это и контроль разрешительных документов, подтверждающих качество, и безопасность, и внешний осмотр, вид в разрезе, вкус и запах. По результатам переборки принимается решение о приемке поступившего товара или об отказе.

Фото: ООО «МАЯК».

В целом статистика говорит, что самыми популярными фруктами у россиян, по итогам января-октября 2022 года, стали бананы и яблоки. В топ-5 фруктов по размеру доли денежных продаж также вошли мандарины, виноград и апельсины. Цены на фрукты в III квартале 2022 года снизилась на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет продажи широкого ассортимента винограда по сниженным ценам в течение длительного периода. Мандарины же выросли в цене на 13% из-за удорожания логистики цитрусовых и роста инфляции. Однако на спросе это не отразилось: темпы роста продаж фруктов в стране выросли почти втрое, по сравнению с прошлым годом, с 2,6% до 7,2%.