ОРВИ наступает: врач рассказал об агрессивных вирусах, из-за которых болеют иркутяне

Самое тяжелое состояние у пациентов наблюдается именно в первые 2-3 дня после заражения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Наверное, кого не возьми – у каждого в окружении найдется близкий, коллега или знакомый, кто сейчас болеет. Осень и зима – традиционный сезон простуд. Вирусы «просыпаются» от долгой спячки и идут в атаку. Коварно идут! Прирост в неделю – примерно три тысячи человек. Прилично! Причем больше половины среди заболевших – дети. Они всегда первыми попадают по удар.

А теперь к цифрам – если на позапрошлой неделе в регионе температурили и кашляли 14 822 человека, из них 11 014 – дети, на прошлой – уже 17 222. И надо понимать, в статистику попадают лишь те из нас, кто обратились к врачу. А сколько еще таких, кто предпочитает без помощи докторов 2-3 дня просто отлежаться дома? Тоже немало.

- Да, динамика по заболеваемости есть, тем не менее, эпидемиологический порог не превышен, – комментируют ситуацию в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. – И грипп пока не циркулирует: на данный момент ни единого случая пока не зафиксировано.

Вот, что интересно, все, кто подхватили ОРВИ, жалуются на необычное и довольно затяжное течение болезни. Начинается простуда с сильной боли в горле, словно ангина, переходит в удушающий кашель. Такой, что невозможно спать ночами. Неужели новый вирус?

- Нет, речь не идет о новых вирусах, - комментирует «КП-Иркутск» главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. – Они все те же. Да, есть достаточно агрессивные. Основные симптомы сейчас - повышение температуры, боль в горле, насморк, кашель. Самое тяжелое состояние у пациентов наблюдается именно в первые 2-3 дня после заражения.

При этом Владимир Хабудаев отмечает одну особенность – основная нагрузка ложится на врачей стационаров. Большинство пациентов – маленькие иркутяне.

- Поликлиники задействованы мало, – говорит Владимир Хабудаев. – Родители детей обращаться за помощью прямо в приемный покой. И вместо того, чтобы заниматься тяжелобольными ребятишкам, дежурный врач осматривает больное горлышко. Важно, чтобы пациенты понимали, что не нужно бежать в стационар, а обращаться в первую очередь в поликлинику. Там есть, в том числе, и кабинеты неотложной помощи.

А заниматься самолечением врачи не рекомендуют категорически. Обращаться за помощью желательно с появлением первых же симптомов.

А что насчет заболеваемости коронавирусом? Ежедневно Роспотребнадзор регистрирует чуть больше ста новых случаев в регионе. И наблюдается тенденция к росту. Поэтому эпидемиологи напоминают: про маски и антисептики не стоит забывать.