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Общество3 декабря 2022 2:00

На собачьей упряжке - через весь Байкал! Как супруги построили уникальный бизнес на хаски и почему к ним едут со всей страны

Егор и Вероника Шевчук рискнули и на кредит в полмиллиона купили первых питомцев
Яна ЛИСИНА
Яна ЛИСИНА
Семья Шевчук.

Семья Шевчук.

- В этом году поставила личный рекорд. Прошла на санях по Байкалу 200 километров. Беременная! - с гордостью произнесла Вероника Шевчук из поселка Листвянка.

Вместе с мужем Егором она уже восемь лет ведет необычный бизнес - зимой катает туристов по Байкалу на собачьих упряжках. И сама проходит эти же маршруты. Haski in forest - «хаски в лесу», так называется детище, если дословно перевести с английского. У семьи Шевчук всего 70 псов - сибирские, аляскинские хаски и еврохаунды. И ни пандемия, ни какие другие катаклизмы не стали для семейного дела помехой. Наоборот! В чем секрет, узнала корреспондент «Комсомолки», побывав у Шевчуков на заимке.

Затерянные в лесу

- Едем в Листвянку! - командую спаниелю Чарли, который засиделся дома. Решила совместить приятное с полезным - выгулять и себя, и животину. Ехать всего ничего - 66 километров. Даже на маршрутке около часа в дороге. Они из Иркутска каждые полчаса курсируют.

Сибирь, Байкал, лето.

Сибирь, Байкал, лето.

Хозяйство Haski in forest расположилось недалеко от Мекки путешественников - Листвянки. Спешат в поселок на берегу самого глубокого в мире озера увидеть шаман-камень и место, откуда берет свое начало единственная дочь грозного Байкала - красавица Ангара. А еще здесь находится рыбный рынок с деликатесным омулем, Байкальский музей и нерпинарий, где очаровательные тюлени-артисты поют, рисуют и выполняют чудеса эквилибристики. А красота-то какая! Бескрайнее море с кристально чистой водой, прозрачным льдом, а на горизонте - заснеженные вершины гор.

Haski in forest находится в лесу на подступах к Листвянке, о чем свидетельствует вывеска на Байкальском тракте. У Шевчуков обычный деревянный дом в два этажа , затерянный среди берез, сосен и лиственниц. Рядом только одна соседская усадьба, и все - две семьи на округу. Возле дома Вероники и Егора нечто похожее на конюшню - вытянутое в длину строение. Это и есть вольер для собак. Только самих псов там сейчас нет. Питомцы находятся пока на тренировочной базе, недалеко от железнодорожной станции Орленок.

- Сезон начнется ближе к новогодним праздникам, совсем скоро перевезем наших любимцев сюда. Пока же с ними круглосуточно находится Егор. Мы всегда вместе со своими собаками, - объясняет Вероника Шевчук, настоящая русская красавица - русая коса до пояса, на лице ни грамма косметики.

Шевчуки - семья с экологическим сознанием.

- Но русские сарафаны в пол и полный отказ от цивилизации - не для нас, - смеется Вероника. - Любим природу, но не до фанатизма. Все хорошо в меру.

Семья на природе.

Семья на природе.

Поэтому деревянных лавок вдоль стола, русской печи, где томятся ароматные щи в чугунке, да глиняных крынок на полке, как рисовала в голове фантазия, в доме нет. Обстановка обычная, вполне современная. Электрическая плита, чайник, холодильник - все как у всех. Комнат всего две. В гостиной за столом сидят белокурые ребятишки - Платон и Даная, с энтузиазмом лепят из пластилина человечков и воркуют на своем тарабарском. Малыш Богдан, ему всего четыре месяца, сладко сопит в колыбельке. К слову, Богдан и Даная родились дома. Если появиться на свет Данае помогала акушерка, то Богдан не дождался. Егор с собаками в походе, свекровь поехала в Иркутск за медиком, а Ника тем временем родила. Акушерке только и осталось, что перерезать пуповину.

Фото сделано летом 2022 года.

Фото сделано летом 2022 года.

Приехал к одной, но влюбился в другую

- Дом купили в ипотеку, еще не рассчитались, - рассказывает Вероника. На лице ни следа усталости, словно и не про маму троих детей речь. - С Егором познакомились в 2014-м. Мне было 18, я тогда училась в университете, а ему 20. Я проходила практику на Байкале, Егор подрабатывал там - перевозил туристов на катамаране. Он переписывался в соцсетях с моей подругой. Узнав, что она недалеко, приехал познакомиться лично, но… Он был простым деревенским парнем, всерьез его не воспринимала. А у Егора уже была цель - он хотел заниматься ездовыми собаками. Удивилась. Как можно в 20 лет знать, чего ты хочешь от жизни?! Наверное, своей цельностью и покорил. Через два месяца увез меня в деревню, и его мечта шаг за шагом начала исполняться.

К тому времени Егор имел лишь небольшой опыт работы с собаками - трудился сезон в питомнике, но рискнул! Оформил кредит в полмиллиона рублей, на эти деньги купил автомобиль и первые шесть собак - голубоглазых сибирских хаски.

Милота этого снимка зашкаливает.

Милота этого снимка зашкаливает.

Через два года влюбленные сыграли скромную свадьбу, а еще через девять месяцев родился первенец - Платон.

- Начали катать туристов, думали, затраты быстро окупятся, но реальность оказалась суровее, - говорит Вероника. - Кредит, аренда жилья, корма для собак... Денег катастрофически не хватало. Кстати, псы за месяц съедают полторы тонны мяса и около 350 килограммов гречки плюс немного корма. Я работала мастером маникюра. Отказалась от этого дела, направив все свои силы на развитие семейного дела. Он занимается собаками, я бухгалтерией, раскруткой, сайтом, соцсетями, сбором заявок, продажами. Вот такая у нас команда!

Сегодня оборот бизнеса уже около 3,4 миллиона рублей в год. А посещают питомник полторы - две тысячи туристов за зимний сезон.

Информационный детокс

Дело пошло в гору! Оказалось, катание на санях с собаками по живописным местечкам Байкала - развлечение для туристов необычное и востребованное, ведь это информационный детокс в чистом виде. Вокруг только потрясающая сибирская природа, да очаровашки-собаки. Что еще надо уставшему от городской суеты человеку?!

На самом деле это тяжелый труд содержать 70 собак.

На самом деле это тяжелый труд содержать 70 собак.

Самый популярный маршрут «Таежное приключение» - вблизи Листвянки по Байкалу. Туристы под управлением каюра проходят на упряжках около 20 километров за несколько часов. Самый элитный отдых - переход через озеро. А в этом году Ника придумала новую фишку - новогодний квест-легенду специально для школьников: Дед Мороз, Снегурочка, загадки, шарады, поиск сокровищ - и все это во время катания. Заказы уже есть.

- Самый пик - это февраль-март, когда Байкал покрывается прозрачным льдом и к нам стремятся туристы со всего мира, чтобы ощутить мощь священного озера, - делятся Шевчуки. - Раньше у нас было очень много туристов из Китая, Таиланда, приезжали из Европы. Сейчас все несколько иначе - стало больше россиян. Все-таки езда на аляскинских хаски - ни с чем не сравнимые эмоции. Только скорость, виражи, Байкал, тишина, скрип саней, шелест льда и дыхание собак…

По льду Байкала.

По льду Байкала.

Участвуют в соревнованиях

На самом деле бизнес у Шевчуков не из простых. Егор до первого снега живет на базе в Орленке вместе с собаками, каждый день встает в шесть утра - и на тренировку, запрягает питомцев в упряжку. Проходит с аляскинскими хаски десятки километров в день. Псам нельзя засиживаться. Каждое животное, к слову, пробегает в сезон подготовки, с августа по март, от трех тысяч километров. Такие нагрузки нужны, в том числе, и для соревнований. Ездовые собаки Шевчуков участвуют в них. В январе, например, планировалась гонка на упряжках в Финляндии, только вот поехать на нее вряд ли получится.

- Егор очень серьезно готовился к гонке, ведь чтобы достойно пробежать 500 километров, надо на тренировках пройти пять тысяч километров, - говорит Ника. - Но ничего, будем участвовать в российских соревнованиях. Наша местная линейная гонка Baikal Race на длинные дистанции сейчас единственная доступная для российских спортсменов. Мы не просто участвуем, но еще и спонсорами являемся, чтобы привлечь как можно больше участников из страны.

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