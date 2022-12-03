На собачьей упряжке - через весь Байкал! Как супруги построили уникальный бизнес на хаски и почему к ним едут со всей страны

Семья Шевчук.

- В этом году поставила личный рекорд. Прошла на санях по Байкалу 200 километров. Беременная! - с гордостью произнесла Вероника Шевчук из поселка Листвянка.

Вместе с мужем Егором она уже восемь лет ведет необычный бизнес - зимой катает туристов по Байкалу на собачьих упряжках. И сама проходит эти же маршруты. Haski in forest - «хаски в лесу», так называется детище, если дословно перевести с английского. У семьи Шевчук всего 70 псов - сибирские, аляскинские хаски и еврохаунды. И ни пандемия, ни какие другие катаклизмы не стали для семейного дела помехой. Наоборот! В чем секрет, узнала корреспондент «Комсомолки», побывав у Шевчуков на заимке.

Затерянные в лесу

- Едем в Листвянку! - командую спаниелю Чарли, который засиделся дома. Решила совместить приятное с полезным - выгулять и себя, и животину. Ехать всего ничего - 66 километров. Даже на маршрутке около часа в дороге. Они из Иркутска каждые полчаса курсируют.

Сибирь, Байкал, лето.

Хозяйство Haski in forest расположилось недалеко от Мекки путешественников - Листвянки. Спешат в поселок на берегу самого глубокого в мире озера увидеть шаман-камень и место, откуда берет свое начало единственная дочь грозного Байкала - красавица Ангара. А еще здесь находится рыбный рынок с деликатесным омулем, Байкальский музей и нерпинарий, где очаровательные тюлени-артисты поют, рисуют и выполняют чудеса эквилибристики. А красота-то какая! Бескрайнее море с кристально чистой водой, прозрачным льдом, а на горизонте - заснеженные вершины гор.

Haski in forest находится в лесу на подступах к Листвянке, о чем свидетельствует вывеска на Байкальском тракте. У Шевчуков обычный деревянный дом в два этажа , затерянный среди берез, сосен и лиственниц. Рядом только одна соседская усадьба, и все - две семьи на округу. Возле дома Вероники и Егора нечто похожее на конюшню - вытянутое в длину строение. Это и есть вольер для собак. Только самих псов там сейчас нет. Питомцы находятся пока на тренировочной базе, недалеко от железнодорожной станции Орленок.

- Сезон начнется ближе к новогодним праздникам, совсем скоро перевезем наших любимцев сюда. Пока же с ними круглосуточно находится Егор. Мы всегда вместе со своими собаками, - объясняет Вероника Шевчук, настоящая русская красавица - русая коса до пояса, на лице ни грамма косметики.

Шевчуки - семья с экологическим сознанием.

- Но русские сарафаны в пол и полный отказ от цивилизации - не для нас, - смеется Вероника. - Любим природу, но не до фанатизма. Все хорошо в меру.

Семья на природе.

Поэтому деревянных лавок вдоль стола, русской печи, где томятся ароматные щи в чугунке, да глиняных крынок на полке, как рисовала в голове фантазия, в доме нет. Обстановка обычная, вполне современная. Электрическая плита, чайник, холодильник - все как у всех. Комнат всего две. В гостиной за столом сидят белокурые ребятишки - Платон и Даная, с энтузиазмом лепят из пластилина человечков и воркуют на своем тарабарском. Малыш Богдан, ему всего четыре месяца, сладко сопит в колыбельке. К слову, Богдан и Даная родились дома. Если появиться на свет Данае помогала акушерка, то Богдан не дождался. Егор с собаками в походе, свекровь поехала в Иркутск за медиком, а Ника тем временем родила. Акушерке только и осталось, что перерезать пуповину.

Фото сделано летом 2022 года.

Приехал к одной, но влюбился в другую

- Дом купили в ипотеку, еще не рассчитались, - рассказывает Вероника. На лице ни следа усталости, словно и не про маму троих детей речь. - С Егором познакомились в 2014-м. Мне было 18, я тогда училась в университете, а ему 20. Я проходила практику на Байкале, Егор подрабатывал там - перевозил туристов на катамаране. Он переписывался в соцсетях с моей подругой. Узнав, что она недалеко, приехал познакомиться лично, но… Он был простым деревенским парнем, всерьез его не воспринимала. А у Егора уже была цель - он хотел заниматься ездовыми собаками. Удивилась. Как можно в 20 лет знать, чего ты хочешь от жизни?! Наверное, своей цельностью и покорил. Через два месяца увез меня в деревню, и его мечта шаг за шагом начала исполняться.

К тому времени Егор имел лишь небольшой опыт работы с собаками - трудился сезон в питомнике, но рискнул! Оформил кредит в полмиллиона рублей, на эти деньги купил автомобиль и первые шесть собак - голубоглазых сибирских хаски.

Милота этого снимка зашкаливает.

Через два года влюбленные сыграли скромную свадьбу, а еще через девять месяцев родился первенец - Платон.

- Начали катать туристов, думали, затраты быстро окупятся, но реальность оказалась суровее, - говорит Вероника. - Кредит, аренда жилья, корма для собак... Денег катастрофически не хватало. Кстати, псы за месяц съедают полторы тонны мяса и около 350 килограммов гречки плюс немного корма. Я работала мастером маникюра. Отказалась от этого дела, направив все свои силы на развитие семейного дела. Он занимается собаками, я бухгалтерией, раскруткой, сайтом, соцсетями, сбором заявок, продажами. Вот такая у нас команда!

Сегодня оборот бизнеса уже около 3,4 миллиона рублей в год. А посещают питомник полторы - две тысячи туристов за зимний сезон.

Информационный детокс

Дело пошло в гору! Оказалось, катание на санях с собаками по живописным местечкам Байкала - развлечение для туристов необычное и востребованное, ведь это информационный детокс в чистом виде. Вокруг только потрясающая сибирская природа, да очаровашки-собаки. Что еще надо уставшему от городской суеты человеку?!

На самом деле это тяжелый труд содержать 70 собак.

Самый популярный маршрут «Таежное приключение» - вблизи Листвянки по Байкалу. Туристы под управлением каюра проходят на упряжках около 20 километров за несколько часов. Самый элитный отдых - переход через озеро. А в этом году Ника придумала новую фишку - новогодний квест-легенду специально для школьников: Дед Мороз, Снегурочка, загадки, шарады, поиск сокровищ - и все это во время катания. Заказы уже есть.

- Самый пик - это февраль-март, когда Байкал покрывается прозрачным льдом и к нам стремятся туристы со всего мира, чтобы ощутить мощь священного озера, - делятся Шевчуки. - Раньше у нас было очень много туристов из Китая, Таиланда, приезжали из Европы. Сейчас все несколько иначе - стало больше россиян. Все-таки езда на аляскинских хаски - ни с чем не сравнимые эмоции. Только скорость, виражи, Байкал, тишина, скрип саней, шелест льда и дыхание собак…

По льду Байкала.

Участвуют в соревнованиях

На самом деле бизнес у Шевчуков не из простых. Егор до первого снега живет на базе в Орленке вместе с собаками, каждый день встает в шесть утра - и на тренировку, запрягает питомцев в упряжку. Проходит с аляскинскими хаски десятки километров в день. Псам нельзя засиживаться. Каждое животное, к слову, пробегает в сезон подготовки, с августа по март, от трех тысяч километров. Такие нагрузки нужны, в том числе, и для соревнований. Ездовые собаки Шевчуков участвуют в них. В январе, например, планировалась гонка на упряжках в Финляндии, только вот поехать на нее вряд ли получится.

- Егор очень серьезно готовился к гонке, ведь чтобы достойно пробежать 500 километров, надо на тренировках пройти пять тысяч километров, - говорит Ника. - Но ничего, будем участвовать в российских соревнованиях. Наша местная линейная гонка Baikal Race на длинные дистанции сейчас единственная доступная для российских спортсменов. Мы не просто участвуем, но еще и спонсорами являемся, чтобы привлечь как можно больше участников из страны.