От одного супермаркета до крупной торговой сети Сибири

Компания «Слата» отмечает 20-летие. Фото предоставлено компанией.

В первый магазин самообслуживания «Слата», который открылся в Иркутске на улице Безбокова в 2002 году, ехали из других районов города и даже из соседних, как на экскурсию. Интересно было свободно походить среди товара, почувствовать себя практически в Европе, посмотреть на невиданно широкий ассортимент. Не удивительно, что сеть начала быстро расти, открывая все новые магазины. С тех пор компания превратилась в крупнейшего ритейлера в Иркутской области и Восточной Сибири, открыла еще одну сеть - дискаунтеры «ХлебСоль» и продолжает меняться. 20 лет - это ведь только начало!

В торговой сети постоянно работают над улучшением качества обслуживания и расширением ассортимента. Учатся, пробуют новое, меняют форматы и подходы, ищут интересных производителей и развивают собственные торговые марки. Компания уверенно растет и не собирается сдавать позиции даже в условиях новой экономической реальности. Пожалуй, одно остается неизменным и важным - это сотрудники, которые прошли с компанией рука об руку. О том, как все начиналось, вспоминают сотрудники компании, работающие более десяти лет. Опытные руководители рассказали, как попали в «Слату», поделились секретами работы своих подразделений и признались в настоящей любви… к своей работе.

Ирина ПАПЕТА, руководитель отдела по рекламе, стаж 18 лет

Открыла больше 50 магазинов

Ирина ПАПЕТА, руководитель отдела по рекламе, стаж 18 лет:

- В компанию «Слата» я пришла сразу после института, увидела объявление, что набирают специалистов в отдел маркетинга, позвонила, меня пригласили на собеседование. Название компании тогда еще было мало кому знакомо, работал лишь один супермаркет. С момента моего трудоустройства началась такая бурная деятельность! Мы искали площадки и помещения для новых магазинов, проводили оценку будущих торговых точек, планировали интерьеры и оформление. Иногда долго спорили, что и где должно располагаться. Я принимала личное участие в открытии более 50 магазинов! И теперь они все мне как родные. Когда вижу что-то в интерьере, оставшееся еще с момента открытия, - значит какая-то наша задумка прижилась, стала удобной покупателям, это так радует.

А сколько за это время мы придумали и провели акций для наших покупателей! Скидки, карты лояльности, каталоги, розыгрыши, мероприятия, подарки - мы не останавливаемся в этой работе ни на один день, планируем надолго вперед. Мне нравится такой темп работы. Хотя не обходится и без промахов, например опечаток в каталогах. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает!

Алексей БАТЕЕВ, руководитель службы безопасности, стаж 17 лет. Фото предоставлено компанией.

Своих проверяем строже, чем покупателей

Алексей БАТЕЕВ, руководитель службы безопасности, стаж 17 лет:

- Я пришел работать в 2005 году обычным контролером в магазин в Первомайском. А буквально через неделю у меня дома случилось ЧП и я опоздал на работу на 30 минут. С этим у нас строго, и директор магазина сказал, как отрезал: «Езжай в офис и увольняйся». К счастью, там меня выслушали, поверили и дали второй шанс. Больше я не опаздывал!

Хотя потом долгое время работал в «Слате» на Байкальском тракте, ездил туда к семи утра на перекладных.

За эти годы компания совершила огромный рывок в развитии, в применении новых технологий, в том числе и в плане контроля. Постоянно осваиваем новые программы, придумываем свои механизмы. В частности, в свое время я разработал новую схему проверки кассиров - и с тех пор она трансформировалась в специальную программу, которая применяется у нас повсеместно.

В компании «Слата» действительно есть куда расти: создан свой внутренний институт для подготовки кадров и повышения квалификации, есть своя электронная библиотека. Но самое важное - за все время моей работы ни разу не было задержки по зарплате, больничным или отпускным, компания работает стабильно, а значит, люди уверены в завтрашнем дне.

Любовь ЧУПРОВА, руководитель кондитерского цеха, стаж 18 лет. Фото предоставлено компанией.

Выпекаем оптимизм

Любовь ЧУПРОВА, руководитель кондитерского цеха, стаж 18 лет:

- Я работала главным технологом на одном из предприятий Иркутска. в нестабильное время услышала, что в «Слате» открывают кондитерский цех. Это было 18 лет назад. Подала резюме и прошла на общих основаниях. Тогда собственного производства в магазинах не было, «Слата» была одной из первых. Направление это непростое, требует значительных вложений и грамотного подхода. На производстве мы используем продукты, за качество которых отвечаем в полной мере.

Начинать было безумно интересно! Я сама встречалась со строителями, которые оборудовали помещение будущего цеха, рисовала схемы, где что должно находиться. Первое время работали только три кондитера и я, главный технолог. Пекли без устали, разрабатывали рецепты, смотрели, что больше нравится покупателям.

Сейчас поставляем свою продукцию в 80 магазинов сети. Производительность кондитерского цеха - одна из самых высоких в регионе. Мы уделяли этому особое внимание, продумывая, как оптимизировать все процессы. У нас на кухне все четко!

Горжусь сложившейся сегодня командой, в которой многие работают практически с первых дней. Вместе мы думаем над новинками, учимся. Еще вчера этот торт был популярен, а сегодня люди хотят чего-то нового. Не могу вспомнить провалов. Скорее мы замечаем сезонные перепады в настроении покупателей и понимаем, что в самые непростые времена тортик - это маленький кусочек оптимизма, самый простой и доступный. Поэтому стараемся не просто печь вкусности, а дарить настроение.

Елена КАУНАЙТЕ, руководитель отдела снабжения, стаж 20 лет. Фото предоставлено компанией.

«Слата» никогда не боялась быть первооткрывателем

Елена КАУНАЙТЕ, руководитель отдела снабжения, стаж 20 лет:

- Я начинала работать категорийным менеджером в коммерческом отделе. В то время эта профессия была сама по себе новая, приходилось постоянно учиться. Мы много ездили по другим городам смотрели, как развиваются торговые сети в других регионах, перенимали опыт коллег. Кое-что и сами придумывали. Например, первыми создали систему автозаказа, товарный склад. «Слата» никогда не боялась быть первооткрывателем. Случались ли ошибки? Я бы так не сказала. Скорее мы приобретали бесценный опыт. Разве что в одном своем решении я была не права: когда решила сменить работу и на целый год ушла в другое место, но поняла, что душой остаюсь со «Слатой». Благодарна руководству, что получила возможность вернуться, потому что мое место именно здесь!

Дарья ХРИСТЕНКО, директор магазина «Слата» (ул. Ярославского, 64, Иркутск), стаж 13 лет. Фото предоставлено компанией.

Случайность, изменившая жизнь

Дарья ХРИСТЕНКО, директор магазина «Слата» (ул. Ярославского, 64, Иркутск), стаж 13 лет:

- В супермаркет «Слата» пришла в 2009 году случайно - подработать кассиром, пока училась на заочном. Даже и не думала, что этот шаг полностью изменит мою жизнь! Еще раздумывала, выбирала между двумя местами, спасибо судьбе, что помогла сделать правильный выбор!

Работа мне понравилась, через некоторое время пошла на повышение, стала заместителем директора магазина, а после и руководителем. Поработала в разных магазинах сети, многому пришлось научиться, особенно гибкости, умению находить выход из конфликтных ситуаций. Ведь если у покупателя возникают какие-то вопросы, кого он требует позвать? Правильно, заведующего. И тут нужно быстро вникнуть в ситуацию и обязательно предложить такое решение, которое всех устроит.

Сложно нам приходилось в период пандемии, когда ввели обязательное требование носить маски, а некоторые покупатели никак не хотели этого понять. Убеждали, просили, объясняли, выслушивали, извинялись и снова просили соблюдать требования.

У нас в коллективе редко возникают какие-то споры, и все же моя задача найти решение в любой ситуации, сделать так, чтобы все извлекли полезный урок, дабы она не повторялась. Своими коллегами я очень горжусь! Наша компания постоянно меняется к лучшему, ее главным качеством считаю стабильность.

Безусловно, за годы работы компания «Слата» выросла из понятия до торговой сети. Сегодня это целая система, ставшая частью местного сообщества и точкой роста, надежный работодатель и налогоплательщик, стабильный торговый ритейлер, который прошел немало периодов турбулентности и сохранил устойчивость! Вспомним знаменитые беговые марафоны «Слата», акции, флешмобы. Сколько всего было. А сколько еще будет!