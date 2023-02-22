Забота о старшем поколении

В Законодательном Собрании обсудили поддержку пенсионеров в Иркутской области.

Старшее поколение – наш фундамент, золотой фонд. Поэтому так важно оказывать поддержку пенсионерам, повышать их качество жизни. Как это сделать депутаты обсудили на сессии Законодательного Собрания 15 февраля, чему посвятили правительственный час. В результате дискуссии родились рекомендации, которые взяли на карандаш в правительстве региона.

- Учитывая демографическую тенденцию, тема поддержки старшего поколения сегодня очень актуальна. Специалисты, которые работают над повышением качества жизни старшего поколения, могут рассчитывать на поддержку депутатов, - отметил председатель областного парламента Александр Ведерников.

Население стареет

В Иркутской области, как в целом в стране, население стареет. Так, с начала этого века пожилых людей в Приангарье стало на 88 тысяч человек больше. Это довольно серьезная заявка на то, чтобы власти обратили пристальное внимание на людей почтенного возраста.

- Перед нами стоят новые задачи по увеличению продолжительности здоровой активной жизни и обеспечению качественного ухода за пожилыми людьми, - сказала заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова. - В Иркутской области также реализуется федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», который предполагает долговременный уход за пожилыми людьми и инвалидами.

Повышение качества социального обслуживания, доступности медицинской помощи, создание условий для активного долголетия, досуга, доступа к образовательным и информационным ресурсам, - вот те самые задачи.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов рассказал, что работают 15 учреждений и два стационарных отделения, среди которых пять домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Более 14 тысяч жителей получают услуги на дому – их посещают соцработники, сиделки. Кроме этого, с 2019 года семьи берут под свою опеку одиноких и больных стариков. Сейчас в приемных семьях находятся 57 человек. В свою очередь, депутат ЗС Дмитрий Тютрин поинтересовался, ремонтами в существующих домах-интернатах, насколько достойны там условия для проживания.

- Большая часть средств направляется на капительные и текущие ремонты, - ответил министр. – Мы понимаем, что обеспеченность местами в наших домах престарелых составляет всего 65%, поэтому требуется расширение. Да, 10 лет назад учреждений было в 2 раза больше, но их закрыли, потому что они не были приспособлены, порой, с туалетами на улице. В этом году пробуем поставить три модульных здания в регионе. В 2024-2026 годах планируется строительство двух современных корпусов в Марковском геронтологическом центре, где будут одно-двухместные комнаты – достойные условия для проживания.

Министр рассказал также о различных выплатах и льготах, которые положены пенсионерам и напомнил, что с 2019 года по инициативе депутатов Законодательного Собрания присваивается звание ветерана труда Иркутской области. Такой статус получили уже 22 тысячи человек и они имеют право на льготы, аналогичным ветеранам труда, например, на компенсацию на оплату за ЖКХ, бесплатный проезд на общественном транспорте, путевки в санатории и другие.

Доступная медицинская помощь

Главный врач областного гериатрического центра Жанна Капустенская озвучила предложение докторов создать телемедицинский гериатрический центр. Таким образом пожилые люди, особенно в глубинках смогут получать консультации врачей, не выезжая из своих сел и деревень. Директор Иркутского научного центра хирургии и травматологии Владимир Сороковиков пояснил о помощи пожилым пациентам с переломами и отметил, что хорошо бы, чтобы реабилитацию они смогли проходить в гериатрических центрах. Заметил врач и по поводу больших очередей на высокотехнологические операции, например, на протезирование коленных суставов.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова также рассказала о результатах мониторинга паллиативных отделений и отделений сестринского ухода. По ее мнению, необходимо подключать негосударственные учреждения к оказанию услуг по уходу за пожилыми, чтобы компенсировать нехватку мест в государственных домах-интернатах.

Депутаты рассказали, какие обращения поступают от жителей во время поездок в территории. Николай Труфанов отметил о повышении пособия для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы. Ирина Синцова заметила, что люди плохо знают, как воспользоваться правом на бесплатный проезд до санатория и обратно.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов заключил, что предложения участников правительственного часа будут включены в проект постановления, который представят на мартовской сессии областного парламента.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2000 год 2022 год Динамика

Численность населения 2 млн 623 тыс 2 млн 357 тыс - 266 тыс

В возрасте 60 лет и старше 392 тыс 480 тыс +88 тыс

Доля старшего поколения 14,9% 20,3% +5,4%

В возрасте 80 лет и старше 32 тыс 71 тыс +39 тыс

А В ЭТО ВРЕМЯ

Студенты-целевики получат господдержку

Мера касается будущих работников в области культуры.

На сессии 15 февраля принято решение поддержать студентов-целевиков, которые обучаются по специальностям в сфере культуры. Депутаты рассмотрели соответствующий закон и теперь студенты будут получать из областного бюджета ежемесячные выплаты.

На выплаты могут рассчитывать целевики специальностей: «Теория музыки», «Инструментальное исполнительство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», а также «Народное художественное творчество», «Актерское искусство», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн».

На поддержку могут претендовать студенты-очники вузов 2-4 курсов, не имеющие академической задолженности. Сумма выплаты, которую начнут перечислять с сентября 2023 года, составит 3785 рублей.

Таким образом решено мотивировать ребят на работу в государственных и муниципальных учреждениях культуры. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова напомнила, что аналогичную поддержку получают студенты - педагоги и медики, которые после окончания учебы поедут работать в малые города и районы Приангарья.

ОФИЦИАЛЬНО

Бюджет увеличен

Парламентарии провели первую корректировку.

Депутаты своим решением увеличили бюджет, большая часть пойдет на ремонт и содержание дорог. Александр Ведерников призвал довести средства в муниципалитеты как можно быстрее, чтобы там уже начали конкурсные процедуры. Строительный сезон в Сибири все-таки короткий.

КОКРЕТНО

- Расходы областного бюджета в 2023 году увеличены на 4,4 миллиарда рублей, из них 3,5 миллиарда направят на развитие дорожного хозяйства.

- Дополнительные средства поступят на нужды сфер образования, здравоохранения, охрану природы и другие социальные вопросы.

- 100 млн рублей в этом году получат малокомплектные школы на новые учебники.

- Деньги предусмотрены на строительство детского сада на 240 мест, школы на 520 учащихся, разработку проекта строительства многопрофильного техникума на 300 мест с общежитием на 150 мест в Жигалово, здания учебного корпуса Усть-Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг.

- Увеличено финансирование капремонтов школы в Ангарске, детского сада в Слюдянке, проектирование и строительство детской поликлиники на 150 посещений в Усть-Ордынском, стационара на 40 коек, поликлиники Жигаловской районной больницы.