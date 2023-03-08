Без подзатыльников и криков: 5 правил, как делать уроки с ребенком и не сойти с ума Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лет пять назад я до слез смеялась над роликом, который был популярен в Сети. Может быть, вы его тоже помните: девочка пытается решить задачу...

«- Сколько грибов в третьем бочонке? –читает задание школьница и выдает ответ: - В третьем бочонке 24 огурца.

- Ты не пытаешься думать. Внимательно читай вопрос. Тебя все устраивает, ничего не смущает?- раз за разом спрашивает мать, держа в руке камеру, а дочка талдычит одно и тоже. И тут первоклашку осеняет: в задании речь про грибы, а у нее откуда-то взялись огурцы».

- Я про лысого, ты мне про слепого, - спустя пару лет уже я дергалась в конвульсиях, когда передо мной сидела моя дочь-второклассница.

Досталось нам счастье в виде математики Петерсон. Не зря в аннотации к этой образовательной системе сказано: «математика для тех, кто учится учиться». Высокий уровень подготовки. Его я ощутила в полной мере.

Уставшие и голодные

Есть у меня подруга - преподаватель университета, милейшая женщина. Наши дети ровесники.

- Света, ты орешь на ребенка? Ну ладно я, журналистка, у меня в крови эмоциональные порывы, но ты, божий одуванчик!- сокрушалась я, когда мы обсуждали наши мУчительные вечера.

- А я что ли не человек?!Весь день держу лицо, даже когда нервы на пределе, а вечером хочется умыться, взять в руки книжку и расслабиться. Ан нет, ждет еще вот это вот все!

Как хорошо, что дорогая редакция дала мне это задание, хоть душу отведу! Дочь моя учится со второй смены. Я считаю, что это первое зло в отношении родителей. Уроки приходится делать вечером, когда домой приходишь еле живая. Причем не только я, но и дитя. Сначала готовлю ужин, потом мы приступаем к домашке. После котлет с пюрешкой думается плохо. Время неумолимо близится к ночи. Обе уже клюем носом и самоотверженно боремся с подступающей дремотой.

Смеркалось, день бледнел неуловимо

Ежедневный ритуал начинаем с математики.

- Напряги извилины, - срываюсь я. Задачка на логику. Дочь решает в черновике, я проверяю. После ревизии она переписывает в чистовик. И тут начинается самое интересное.

- Ну как с готового-то переписать не можешь! -срываюсь на крик. - А что за цифры-гиганты! Где клеточка? Как курица лапой, ей богу.

На «второе» - русский язык. Предмет дается дочери лучше, разрешаю писать сразу набело. Да и задания большие, если же и его по схеме «черновик-чистовик», то спать ляжем к утру. Но те тут-то было! Она начинает торопиться: то букву пропустит, то не ту напишет. А грязь в тетради наша учительница на дух не переносит: начеркал - минус балл. Я разворачиваю фабрику аппликаций, вырезаю заплатки и приклеиваю так, что комар носа не подточил: ошибки как не бывало!

На десерт подается окружающий мир и стихотворение наизусть. Одно и тоже битый час!

- Я уже выучила, а ты две строчки запомнить не можешь!–негодую я и как мантру повторяю: «Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный»…

Пять шагов, как делать уроки с ребенком без нервов

Конечно, срываюсь не только я.

«Не хочу», - иногда ноет дочь или мусолит одно задание целый час, демонстративно выводя закорючки, а то выполняет его тяп-ляп, лишь бы сделать… Но читая переписку в школьном чате, удивляешься другим методам воспитания: кто-то пускает в ход подзатыльники, кто-то устраивает чаду школу выживания, мол, справишься сам. Так как же из мученической повинности сделать благо, - разбираемся с психологом Оксаной Савчук.

1. Начинайте с письма и времени

- Покупайте прописи и тренируйтесь выводить «закорючки» еще с детского сада. Первоклашка с «поставленной» рукой будет лучше слышать учителя и фиксировать полученную информацию, в том числе домашнее задание. Также подарите шестилетке часы. Он должен понимать, что время не бесконечно. Есть 40 минут на урок, а есть час на домашнюю работу. Расскажите ему про эти рамки.

2. Есть слово «надо»

- Донесите до ребенка, что домашнее задание - это обязательное упражнение! Оно закрепляет знания, полученные в школе. Выстроить этот процесс следует с первых дней. Как? Прежде всего дайте почувствовать малышу, что он не останется без вашей помощи. Объясните задание и вместе решите первый пример. Проконтролируйте, все ли верно. Потом дайте немного самостоятельности, иначе вы обречены делать уроки за него. Остальные примеры ребенок пусть решает сам. Важно, чтобы вы организовали этот процесс и следовали ему ежедневно по каждому предмету.

3. Не забывайте о картинках

- Чтобы уроки проходили легко, используйте образы. Правило русского языка лучше запоминаются, если у ребенка перед глазами есть, допустим, картинка с устройством языка: что такое существительное, глагол и прилагательное. В советские времена не зря на обороте тетради в клеточку была таблица умножения. Применяйте картинки по максимуму!

4. Если закипайте, найдите помощника

- Мы злимся, потому что ожидаем большего. «Я же тебе сказала, почему ты так не делаешь!», - кричат мамы. Так вот для детей, которые стремятся делать все качественно и переживают за ошибки, крик выльется в ощущение, что его не любят. Ребенок может начать рассматривать уроки как нечто, что ему больно, громко, крикливо и обидно. А ребятишек, которые более подвижны, для которых важен больше результат, ор может мобилизовать. Но тут легко перегнуть палку. Крик может стать мотивацией.

Как выйти из ситуации, когда родитель не в силах сдержаться? Просите помощи у близких- папы, бабушки, или отправляйте ребенка в продленку, где с ним будут спокойно делать домашнюю работу.

5. Подключайтесь в начале новой деятельности

- Делать с ребенком домашку надо только в начальной школе. В средней школе подключайтесь, когда начинаются новые предметы, например геометрия, физика, химия. Интересуйтесь, нравится ли ему, объясняйте если не понимает, рассказывайте о перспективах изучения того или иного предмета. А вот если ваше чадо не может рисовать, мастерить, шить и это не связано с ленью, то делайте это за него! Творческие способности даны не всем.

КСТАТИ

Бороться ли с саботажем и списыванием?

-Важно с самого начала не вестись на провокации. Если вы объяснили 50 раз и ребенок говорит, что не понял, это саботаж! Просто игнорируйте. А вот по поводу списывания - момент спорный. Это может быть и не так плохо. Есть в нем свои плюсы - включаются зрительная память и внимание. Да и это часто прерогатива детей, которые способны быстро ранжировать информацию, понимать ее полезность и переключаться. В некоторых профессиях, например журналиста, это очень ценно!

СОВЕТЫ БАБУШКИ

На самом деле я немного слукавила. Уроки со своей дочерью я делаю не всегда, потому как зачастую домой возвращаюсь поздно. А еще мне очень повезло, что моя мама - учитель! Галина Николаевна проработала в школе более 40 лет, и дети ее очень любят. Так вот наша бабушка - настоящий кладезь знаний, мудрости и терпения. Я с удовольствием поделюсь ее рецептами воспитания. Кстати, внучка не подвела: учится на пятерки.

- Сначала выполняйте сложное, потом легкое. Например, сделайте математику, а музыку оставьте на последнее. В выходные старайтесь сделать все уроки на неделю. Это помогает, если ребенок посещает секции и кружки.

- Никогда не сравнивайте с другими детьми: а вот Петя получил пять, а вот Лена хорошо рассказала стих, - это табу.

- Исключите из лексикона слова «ничего не понимаешь». Замените на «молодец, у тебя все получится». Хвалите ребенка за каждый успех, даже если вам кажется, что он незначительный.

- Не платите за хорошие оценки ни деньгами, ни чипсами, ни телефонами. Выполнение домашнего задания - это обязанность, за которую нельзя платить.

- Придумывайте игры. Мы с внучкой менялись ролями: я ученица, она учитель, я пишу слова, она диктует. Она с большим удовольствием соглашалась. Конечно, я писала с ошибками, а внучка проверяла и очень радовалась каждой найденной ошибке! Поучала меня, но запоминала слова. Дети любят подражать взрослым. Еще один лайфхак: скажите, что никак не найдете очки или вечером плохо видите и жалобно просите читать вслух.

- Позвольте себе маленький шантаж. Не хочешь уроки делать? Отлично! Тогда я не буду готовить ужин, лучше полежу на диване. Ты же не умрешь с голоду, а еще тебе поставят двойку. В старших классах на пользу пойдут рассказы о нелегких судьбах дворников или торговцев овощей, которые всю жизнь «морозят» сопли. Обычно такая перспектива, если она подана между делом и тонко, отрезвляет.

- Сделайте табличку с фразой «Сделал дело, гуляй смело!» и повесьте на самом видном месте.

- Никаких подзатыльников и крика, а также ругани при свидетелях.

- И самое главное - дружите с ребенком, не ждите от него больше, чем он может. Всегда договаривайтесь: я пошла готовить твое любимое блюдо, а ты пока садись за уроки!