«Убью тебя и бабушку»: жителя Иркутской области приговорили к 17 годам колонии за изнасилование сестры

В суде мужчину признали виновным в изнасиловании своей сестры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске состоялось судебное заседание, на котором слушалось дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Подсудимым стал 22-летний житель Приангарья, которого обвиняли в данных преступлениях, совершенных в отношении своей сводной сестры. Вина молодого человека была доказана. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

- Да я просто убью тебя и бабушку, - такими угрозами мужчина заставлял молчать свою жертву и не обращаться за помощью. И она молчала, что распускало преступнику руки.

Так продолжалось несколько лет, пока потерпевшая все же в феврале 2022 года не открылась родственнику. Последний сразу же обратился в полицию. Началось расследование. Сводного брата тут же задержали следователи и по решению суда заключили под стражу.

- Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - говорят следователи. – Установлено, что молодой человек неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей сводной сестры. Его признали виновным по статьям 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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