Площадь пожара на крупном предприятии в Ангарске составила 200 квадратных метров

Во время пожара на предприятии в Ангарске никто не пострадал Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

ЧП произошло утром, 27 ноября, на одном из крупных предприятий в городе Ангарске Иркутской области. На территории промышленной площадки загорелась технологическая установка теплообменника. Сообщение о пожаре на пульт дежурных спасателей поступило в 09.05 утра. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений площадь, объятая пламенем, составила 200 квадратных метров.

- Локализовать возгорание удалось уже в 09.12, - рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Тушение проводилось с помощью специальных средств, поступление материалов в установку было перекрыто.

Сначала сообщалось, что огонь распространился все-таки на 250 кв.метров, однако, по уточненной информации, площадь пожара так и составила двести «квадратов». В 13.17 по иркутскому времени было ликвидировано открытое горение. Пожар тушили больше ста человек на 25 спецмашинах. Оперативные службы продолжают проливку оборудования и разборку конструкций. Отмечается, что при данном происшествии никто не пострадал.

- Происшествие на работу предприятия также не повлияло, - отметили спасатели.

Известно, что как только появилось сообщение о пожаре на промышленной площадке предприятия, туда выехали специалисты из целого ряда ведомств - Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росгидромета и Ростехнадзора. Они взяли пробы воздуха как на самой промплощадке, так и на территории, которая прилегает к Ангарску. Проверку после случившегося начала и Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура.

- Проверка направлена на соблюдение природоохранного законодательства, - говорят сотрудники Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры. - В случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Контролировал происходящее и губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В своем ТГ-канале глава региона сообщил, что на предприятии создана специальная комиссия для выяснения причин случившегося.

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