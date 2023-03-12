Новые температурные рекорды марта. Первая декада месяца поразила синоптиков Иркутска

Иркутян в начале марта поразила мартовская капель Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Март возомнил себя маем не иначе. Хоть и ненадолго, но успел поразить своими оттепелями не только простых сибиряков, которые в начале месяца поражались +13 на уличных термометрах, но и специалистов Иркутского Гидрометцентра. Синоптики уже отметили, что первая декада марта выдалась аномально теплой. Особенно «жаркими» дни были со 2 по 4 марта. Именно в эти дни температура воздуха колебалась от +9 до +13.

- На многих метеорологических станциях региона столь высокие показатели температуры воздуха приборы зафиксировали впервые, установлены новые температурные рекорды, - рассказала ведущий агрометеоролог ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Наталья Домбровская.

В целом в марте на всей территории Приангарья метеорологи фиксировали температурные аномалии.

- Средняя декадная температура воздуха составила -1…-6, что теплее обычного на 7−10 градусов, - делится Наталья Домбровская. – Такое за весь период метеонаблюдений, это 100-120 лет на некоторых метеостанциях, такие высокие среднедекадные температуры воздуха в это время наблюдались в 2008 и 1990 годах.

Специалисты также отмечают, что в некоторых районах региона такого тепла не было никогда – это в Качугском и на юге Усть-Кутского муниципалитетов. Также первая декада первого весеннего месяца 2023 года была малоснежной и ветреной. 4, а также 8 и 9 марта порывы ветра в центральных, западных, ряде северных районов были 16−23 м/с. Жителей области поразили метели после такого тепла.

Но, что говорить, март в Иркутске это все-таки еще зима. Пусть и не календарная, а климатическая. Так что похолодание, которое пришло в город на неделе вполне закономерно. Аномалии закончились. Звонкая капель сменилась характерной для начала весны погодой. А завтра в

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