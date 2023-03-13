Bытaщили c того света: сибирячка впала в кому и едва не погибла из-за ваты в ухе

В Бурятии врачи спасли пенсионерку, которая впала в кому из-за ваты в ухе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Удивительным случаем из врачебной практики поделились в Минздраве Бурятии. Это произошло 16 декабря прошлого года. В приемное отделение в больницы имени Н.А. Семашко в тяжелом состоянии поступила 69-летняя женщина. Она жаловалась на головокружение, тошноту и выделения из левого уха. Сибирячка была уверена, что у нее отит, поэтому лечилась дома самостоятельно.

- Проведенная компьютерная томография показала наличие большого количества гноя в структурах среднего уха, - рассказали врачи. Однако далее их ждала неожиданная находка - небольшой кусочек ваты, который гнил на протяжении долгого времени и стал причиной болезни. Расспросив пожилую пациентку, специалисты выяснили, что она просто забыла о нем. Когда ухо начало болеть, женщина закапала в него борный спирт, что только усугубило ситуацию.

Женщина вставила вату в ухо и забыла о ней. Фото: Минздрав Бурятии

- Произошло расширение сосудов, воспаление по кровеносному руслу, инфекция проникла в мозг и развился менингит, - раскрывают подробности случившегося медики.

На кону стояло не только здоровье, но и жизнь пенсионерки. Врачам оториноларингологического отделения и анестезиологам ОРИТ-4 понадобилось провести две сложнейшие операции, чтобы вытащить ее с того света. В себя пациентка пришла лишь 9 января. Она реагировала на вопросы, но болезнь обернулась слабостью мышц и афазией, то есть утратой способности формировать речь. И вновь за дело взялись специалисты Республиканской больницы. Они помогли женщине успешно пройти лечение и реабилитацию.

- Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии и, самое главное, без серьезных последствий для качества жизни – правосторонний гемипарез (снижение силы и двигательной активности конечностей с одной стороны тела – прим. ред.) полностью прошел, речь восстановилась, хоть и сохранилось нарушение координации движений, - поделился врач-невролог Тимур Анатольевич Алдаров.

Как стало известно «КП»-Иркутск», прогнозы исключительно благоприятные. В случае, если пожилая сибирячка будет наблюдаться у медиков, работать с логопедом и инструктором по лечебной физкультуре, она вскоре забудет о случившемся.