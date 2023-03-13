Медведь против туризма: из-за появления животного в нацпарке на Байкале временно закрыли маршрут

Медведь проснулся неожиданно рано. Фото: Заповедное Прибайкалье

Сегодня, 13 марта, Прибайкальский национальный парк «Кругобайкальская железная дорога» собрал оперативный штаб. Причина - вопрос закрытия одного из туристических маршрутов.

В чем же причина, спросите вы? Отвечаем: рекордно рано в нацпарке решил проснуться медведь. Его следы уже заприметили 8 марта в 80-ти километрах от КБЖД. акая дата — абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений. До этого самая ранняя дата была 26 марта. Однако медведь не удалился вглубь тайги, а пока что продолжает быть вблизи мест, которые популярны у туристов.

Чтобы неожиданных встреч у посетителей парка и животного не случилось, было принято решение приостановить выдачу разрешений на маршрут «Кругобайкальская железная дорога» с 15:40 (Иркутск) 13 марта 2023 года.

Когда откроют парк? Предполагается, что после того, как ситуация нормализуется и будет обеспечена безопасность людей.