Запись детей в первый класс в Иркутске в 2023 году: дата начала, как записаться Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежегодно миллионы родителей по всей России сталкиваются с нелегкой задачей – записать ребенка в первый класс. Мало кому удается сделать это за один день, ведь требуется собрать множество важных документов, правильно оформить заявление, не пропустить сроки… “КП-Иркутск” рассказывает, как пройдет запись детей в первый класс в Иркутске в 2023 году.

Даты подачи заявления на запись в первый класс в Иркутске

Первый этап записи первоклассников в иркутские школы начнется уже 1 апреля. Министр образования региона Максим Парфенов на открытом диалоге с жителями Иркутска заявил, что документы на запись детей в первые классы будет возможно подать и раньше, как только за школами закрепят определенные территории. Информация об этом должна появиться на сайтах всех иркутских школ не позже 15 марта. Максим Парфенов подчеркнул, что на сайтах родители первоклассников смогут найти информацию о количестве мест.

Первый этап приема документов продлится до 30 июня. В первую очередь будут рассмотрены заявления от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории либо имеют преимущественное и неоспоримое право на зачисление в конкретную школу: например, если там трудоустроены их родители или учатся другие члены семьи.

Второй этап пройдет с 6 июля до 5 сентября 2023 года. В этот период заявление на зачисление в первый класс родители подают независимо от места их проживания. Комиссия примет решение о зачислении будущего первоклассника в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления.

При подаче заявления на запись ребенка в первый класс в Иркутске родители могут одновременно выбрать до трех школ, расположенных в одном районе.

Документы для записи ребенка в первый класс в Иркутске

Всего необходимо собрать четыре основных документа, чтобы записать ребенка в первый класс в Иркутске:

1. Заявление с просьбой о зачислении ребенка в первый класс с указанием ФИО, даты рождения и места жительства ребенка, а также ФИО родителей (опекунов).

2. Паспорт либо документ, удостоверяющий личность родителей.

3. Свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий родство.

4. Справка о месте проживания родителей и ребенка.

В некоторых случаях может потребоваться также свидетельство рождения брата или сестры, если они проходят обучение в выбранной школе. Для поступления на льготной основе необходимо предъявить справку с места работы родителей (законных представителей).

В случаях, когда ребенку меньше 6,5 лет или больше 8, родителям потребуется разрешение комиссии местного органа управления образованием.

Семьям, в которых ребенок не является гражданином Российской Федерации, понадобится приложить к прочим документам нотариально заверенную копию документа, который подтверждает, что ребенок имеет право находиться на территории России.

Помимо прочего глава ведомства пояснил, как дети военнослужащих, участвующих в СВО, могут записаться в первый класс, если семья проживает не по фактическому месту жительства. Такие ситуации рассматриваются министерством образования Иркутской области в индивидуальном порядке.

Как записаться в первый класс в Иркутске

Существует несколько способов записать ребенка в первый класс в Иркутске. Можно лично обратиться в выбранную вами школу, узнать все подробности и подать необходимые справки и документы. Если на это не хватает времени, то будет удобнее подать копии документов в ближайшем МФЦ или загрузить их на сайте госуслуг. Во втором варианте решение о зачислении появится в вашем личном кабинете в течение двух-трех рабочих дней. При подаче заявления онлайн в школу потребуется принести оригиналы документов.