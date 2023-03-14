«Вернулся с СВО, чтобы увидеть новорожденную дочь»: боец из Забайкалья в один день стал отцом и мужем

Фото пресс-службы департамента ЗАГС Zабайкалья.

Эта трогательная история произошла в селе Улёты Забайкальского края. Военный вернулся домой из зоны спецоперации на Украине на несколько дней, чтобы впервые увидеть свою новорожденную дочурку.

К тому же, молодые родители так и не успели сыграть свадьбу. После объявленной в стране частичной мобилизации мужчина отправился на переподготовку, а затем и к линии соприкосновения. Спустя несколько месяцев бойцу дали небольшой отпуск, чтобы он смог увидеть любимую и оформить официальное отцовство над малышкой. Однако сибиряк решил не ходить в ЗАГС дважды. Он предложил матери своего ребенка стать его женой. Девушка ответила: «Да». Торжество прошло, как положено: с белым платьем, кольцами и клятвами любить в горе и радости.

- В отделе ЗАГС Улетовского района провели ускоренную регистрацию для прибывшего с СВО бойца. В один день военнослужащий женился и установил отцовство над новорожденной дочерью, - поделились радостными новостями в пресс-службе правительства Забайкалья.

Таким образом, мужчина в один день стал отцом и мужем.

Напомним, подать заявление на государственную регистрацию брака можно через портал Госуслуг. Для этого жених и невеста должны иметь личные онлайн-кабинеты. Для заполнения сведений понадобятся данные паспортов. Также необходимо будет оплатить госпошлину. Случаи, когда требуется ускорить дату регистрации, к примеру, в случае длительной командировки, беременности, наличия общего ребенка и других причин - рассматриваются при личном обращении.

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