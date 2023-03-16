Ученики «Менделеевских классов» из Усолья-Сибирского посетили ИРНИТУ

Для учеников “Менделеевских классов" провели лекции и практические занятия преподаватели ИРНИТУ. Фото: пресс-служба «ФЭО»

Учащиеся 8 - 10-х классов лицея № 1 из Усолья-Сибирского побывали в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ). Все они из «Менделеевских классов» - совместного проекта Федерального экологического оператора (предприятия Госкорпорации «Росатом»), РХТУ имени Д.И. Менделеева и вузов-партнеров консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», который реализуется в нескольких регионах РФ. Профильные классы создаются с целью сформировать кадровый резерв в химической отрасли и сфере охраны окружающей среды.

Менделеевцы приезжают в ИРНИТУ не впервые. Здесь для них проводят лекции и практические занятия преподаватели вуза, а студенты старших курсов выступают в роли наставников при подготовке личных исследовательских проектов. Так, в этот раз ребят ждали практическое занятие «Окислительно-восстановительные реакции», мастер-класс «Биотехнологии и производство пищевых продуктов», лекционно-практическое занятие по вопросам производственной безопасности и охраны труда, лабораторное занятие «Экологические аспекты защиты окружающей среды», библиоквиз и экскурсия в музей минералов университета.

Менделеевцы из 8-го класса встретились с наставниками, которые курируют их исследовательские проекты. Например, Илья Карандин изучает растительно-микробные топливные элементы. Он привез с собой два небольших контейнера, в которых зеленеют всходы. Это всего лишь овес, однако он, благодаря научному подходу, не только очищает почву от антибиотиков, а еще и электроэнергию вырабатывает! Разобраться в тонкостях Илье помогает Дарья Ашарапова, студентка 4-го курса института гидропользования.

- У меня дипломная работа на ту же тему, - объясняет Дарья Ашарапова. - Поэтому с радостью взялась помочь с исследованием. Мой подопечный отлично справляется.

В большинстве личные исследовательские проекты будущих химиков связаны именно с экологией.

- Проекты учащихся посвящены экологическим проблемам Усолья-Сибирского, - рассказывает учитель химии лицея № 1 Светлана Браташ. - Это качество почвы, воздуха, воды. Очень важно, чтобы тема была действительно интересна ученику. Благодаря Росатому и Федеральному экологическому оператору теперь в лицее есть своя современная лаборатория, которая позволяет проводить исследования на высоком уровне.

Результатом работы станет защита проектов сначала на муниципальном уровне, потом их представят экспертам - преподавателям вузов консорциума. Три лучших исследования усольских лицеистов отправят на Российскую экологическую конференцию, а их авторы станут участниками Менделеевской экологической экспедиции, организатором которой выступает Федеральный экологический оператор.

- Мы уже далеко не в первый раз приезжаем в ИРНИТУ. Здесь всегда очень интересно, - делится впечатлениями Алина Беляева, ученица 10-го класса лицея № 1. - Сегодня мы впервые побывали в лаборатории на кафедре пищевой инженерии и биотехнологий, сами попробовали приготовить конфеты, мятную икру и апельсиновые спагетти. Таким образом, посмотрели изнутри на работу технолога пищевого производства. Учеба в «Менделеевских классах» помогает определиться с тем направлением, которое мы выберем для дальнейшего обучения в вузе.

Большинство учащихся планирует так или иначе связать свою жизнь с химией и работой на благо человека.

- Пока рассматриваю много разных направлений, но это однозначно будет химическая промышленность, - считает Анастасия Сумкина, ученица 10-го класса лицея № 1. - «Менделеевский класс» помог глубже погрузиться в предмет, и такие поездки в ИРНИТУ дают большой опыт работы с проектами.

Первые выпускники проекта «Менделеевские классы» отправятся получать высшее образование уже в 2024 году.