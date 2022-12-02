Что происходит на рынке автозапчастей в Иркутске, рассказали эксперты

Спрос есть, но и товара хватает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не секрет, что бизнесу пришлось в этом году кардинально перестраиваться в связи с международной экономической ситуацией и введением санкций. Разрушились привычные логистические цепочки, некоторые производители ушли с российского рынка. Коснулось это и авторынка. Автовладельцев пугали полным отсутствием оригинальных автозапчастей и невозможностью ремонта. Однако все оказалось не так плохо.

1 декабря Авито в Иркутске провели конференцию для продавцов автозапчастей нашего региона “Детали успеха”. Участники обсудили создавшуюся ситуацию на рынке и новые форматы работы с покупателями.

- Рынок автозапчастей сейчас находится в очень интересной ситуации, - рассказал руководитель категории “Запчасти” на сервисе Авито Александр Куробцев. - Весной был большой всплеск спроса, люди, опасаясь, что может возникнуть дефицит, пытались закупить какие-то детали впрок - фильтры, свечи. Естественно, после этого спрос несколько упал. В данный момент баланс выравнивается, люди поняли, что смогут ремонтировать свои авто так же, как и раньше.

Некоторые бренды действительно ушли. Но на их место приходят новые, в основном азиатские. В числе поставщиков появились такие страны, как Таиланд, Пакистан, Иран. Есть там свои производители, есть и партнеры, которые наладили параллельный импорт. В общем, товар имеется. Как и потребность в нем.

- 21 миллион покупателей ежемесячно заходят на наши страницы в поисках автозапчастей, - пояснил руководитель продаж категории “Запчасти” на Авито Денис Ждек. - Онлайн-площадки дают возможность значительно расширить аудиторию, находить клиентов по всей России.

Аналитики отмечают: Иркутская область занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе по числу населения, а по количеству автомобилей мы оказались на третьем месте. Для жителей Приангарья машины уже давно не роскошь. И современные тенденции диктуют новые правила бережливости: отремонтировать то, что есть, вместо покупки нового. Это говорит о главном тренде: спрос на автозапчасти в ближайшее время будет расти.