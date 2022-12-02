Вылетел на встречку: школьник погиб, катаясь на привязанном к автомобилю снегокате в Иркутской области

Мальчик пытался выпрыгнуть из снегоката, но не успел Фото: СУ СКР по Иркутской области

Трагедия произошла в поселке Усольского района Иркутской области: 15-летний мальчик катался на снегокате и попал под встречную легковушку. Он прицепил снегокат тросом к ВАЗу, за рулем которого был его 18-летний друг. Только вот прав у друга не было, он не смог справиться с управлением на снежной дороге, когда его стало уводить в занос. Об этом сообщает МВД и прокуратура Приангарья.

- В какой-то момент «жигули» занесло и при разъезде со встречной автомашиной «Toyota Corolla» снегокат ударился о переднюю часть иномарки. В результате случившегося подросток от полученных травм скончался на месте, - рассказали о ситуации в полиции.

По словам водителя иномарки, он буквально немного не успел докрутить руль, чтобы уйти от столкновения с ребенком. Еще он увидел, что подросток пытался выпрыгнуть из снегоката, когда понял, что его заносит на встречную полосу. Мальчик ударился о переднее правое крыло автомобиля.

Водитель ВАЗа же заверил, что ехал по обочине максимум 40 километров в час, когда неожиданно его машину начало заносить вбок. Полиция и прокуратура начали проверку после происшествия, чтобы выяснить точные причины и обстоятельства аварии. Уже сейчас возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

Выяснилось, что автомобиль принадлежит отцу 18-летнего водителя без прав. Его тоже привлекут к ответственности за то, что он дал машину сыну. Штраф за нарушение - 30 тысяч рублей.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и иных законов. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - резюмировали в прокуратуре.