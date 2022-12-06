«Слата» спросила у покупателей, какую рыбу и мясо они предпочитают. Фото: ООО «Маяк»

Современный ритм жизни не предполагает долгих походов по магазинам. Люди предпочитают магазин у дома, но такой, где есть хороший выбор из «ежедневного набора» - хлебо-булочных, молочных продуктов, овощей, фруктов и, конечно, мяса и рыбы. Следуя запросам покупателей, в сети супермаркетов «Слата» расширили ассортимент и представленность как охлажденного мяса, так и рыбный, а также нарастили долю промо в данных категориях.

Компания «Слата» постоянно исследует предпочтения покупателей, анализирует тренды и старается максимально отвечать на потребности. Посетители супермаркетов «Слата» положительно отмечают расширение линейки продукции от местных поставщиков, выбор готовых блюд, знаменитые «статовские» блинчики, хороший выбор фруктов и овощей, постоянные и выгодные промо-акции. Мясо и рыба - еще одни категории, выбор которых интересен покупателю. Так, с ноября в «Слате» улучшен и увеличен ассортимент.

«В сети супермаркетов всегда был большой выбор замороженной мясной и рыбной продукции. Теперь мы видим запрос на охлажденное мясо и приверженность определенным брендам, поэтому с ноября в магазинах можно увидеть расширенный ассортимент. Это свинина «Сибагро» и «Мираторга», говядина «Мираторга» и Ангарского мясокомбината, индейка «Инди». Данные торговые марки являются региональными и федеральными лидерами в своих сегментах», - заявила коммерческий директор ТС «Слата» Ирина Береснева.

Компания «Слата» изменила ассортимент исходя из вкусов покупателей. Фото: ООО «Маяк»

Компания «Слата» очень тесно сотрудничает с местными производителями, ведь именно им все чаще доверяют потребители. Возможность проведения постоянных акций со скидками позволяет без труда добавить к привычной корзине продуктов мясо или рыбу с выгодой для семейного бюджета. Так, на полках есть популярные стейки от «Мираторга» со скидкой, а по четвергам - «рыбный день».

«Этот год непростой для всех, а для покупателей тем более, необходимо постоянно экономить. Мы это понимаем и со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы был хороший выбор любой продукции и на любой кошелек, а также увеличиваем акции. Так, доля промо на охлажденное мясо по отношению к прошлому году выросла на 16 пунктов, с 24% до 40% и расширено предложение», - добавила Ирина Береснева.

Безусловные лидеры среди рыбы и морепродуктов - сельдь и горбуша. На них приходится 50% товарооборота, отмечают в сети «Слата». Наибольшей популярностью пользуется рыба холодного копчения - доля продаж составляет 60%, далее идут рыба соленая и вяленая.

«С сентября в нашей сети реализуется программа развития продаж рыбного гастронома, мы увеличиваем долю новых поставщиков, работаем с представленностью ассортимента и уже фиксируем рост продаж более 50%, - говорит категорийный менеджер «Мясной и рыбный гастроном» ТС «Слата» Екатерина Черных.

Хорошим спросом пользуется продукция местных поставщиков, которые гарантируют высокое качество продукции: ИП Шарпинская, ООО Си-Стайл, Тулунский и Мегетский рыбзаводы, новосибирский «Рыбный хит».

Хороший сюрприз для тех, кто уже начал планировать блюда на новогодний стол: компании «Слата» удалось сохранить акционную цену на уровне прошлого года (в зависимости от периода акции цена может составлять 199,9 рубля). Кроме того, уже сейчас хозяйки начинают закупать рыбные деликатесы: кету, нерку, форель, палтус - спрос на них уже вырос в среднем в два раза.